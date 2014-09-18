После того как журналистам стали известны шокирующие факты, происходящие в актюбинском детском саду № 25 г. Актобе, главный педагог города решила экстренно созвать пресс-конференцию. Руководитель отдела образования лично расписала всю картину того, как и от чего скончалась няня дошкольного учреждения. Так, по словам Ляззат УРАЗБАЕВОЙ, женщина заболела туберкулезным менингитом во время отпуска, который она взяла 15 мая. По словам чиновницы, за короткое время болезнь перешла в смертельную форму. - 15 мая в детском саду начался капитальный ремонт. С этого дня все сотрудники вышли в трудовой отпуск. И через полтора месяца эта женщина заболела. Конкретно - 22 июля, а 23 она умерла в БСМП. Выявлено, что это острый туберкулезный процесс, по литературным данным, срок развития такой формы укладывается в 10-15 дней, - рассказала руководитель Актюбинского городского отдела образования Ляззат УРАЗБАЕВА.   Дарина УСЕНОВА