МВД проводит проверку по застрелившемуся в мажилисе полицейскому, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Проводится служебное расследование на психологическую устойчивость наших полицейских. Это частный случай. Сейчас проверка еще не закончена", - сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопрос журналиста Tengrinews.kz о застрелившемся полицейском в мажилисе парламента. По информации Tengrinews.kz, 2 августа 2014 года в здании мажилиса парламента было обнаружено тело инспектора службы 1 батальона полка полиции МВД РК по охране правительственных учреждений, лейтенанта полиции 1990 года рождения.