По этому договору страны будут поставлять друг другу продукцию военного назначения с такими же характеристиками и в такой же комплектации, как для собственных вооруженных сил, а цены на нее будут формироваться в соответствии с законодательством поставщика, сообщает "РИА Новости". Фото с сайта kvedomosti.com Фото с сайта kvedomosti.com Президент РФ Владимир Путин одобрил договор о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном, назначив своим представителем при его рассмотрении в Федеральном Собрании замминистра обороны Николая Панкова. Документ о назначении Панкова представителем Путина размещен на официальном портале правовой информации в четверг. Соглашение с Казахстаном призвано упростить доставку вооружения между странами. Сейчас не допускается участие в ВТС российских организаций, не получивших права на торговлю оружием военного назначения, для этого должна быть лицензия. Ранее сообщалось, что этот документ будет аналогичен тому договору, который существует с Белоруссией. По этому договору страны будут поставлять друг другу продукцию военного назначения с такими же характеристиками и в такой же комплектации, как для собственных вооруженных сил, а цены на нее будут формироваться в соответствии с законодательством поставщика. Между Россией и Казахстаном уже существует несколько документальных договоренностей. Ещё в 1992 году был заключен базовый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами. В ноябре 2013 года президенты стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, исходя из стремления двух стран к углублению стратегического партнерства для полной реализации потенциала Таможенного союза и Единого экономического пространства.