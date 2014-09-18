Актюбинские следователи раскрыли убийство студентки 24-летней давности. Виновным оказался каннибал и извращенец Николай Джумагалиев.
Все, что пока известно по данному делу, что следственные мероприятия продолжаются, уголовное дело по убийству студентки поднято из пепла, следователи "отрабатывают" Джумагалиева, который уже много лет прозябает в психиатрической лечебнице "Актас" под Алматы, пишет Актобетаймс
На совести каннибала Коли, до сих пор наводящего страх и ужас на жителей постсоветского пространства, по неофициальным данным, жертв больше, чем у Чикатило. Его ловили несколько раз. Последний арест состоялся в 1991 году в Фергане. Он попался на краже овец в то время, когда скитался, прятался и голодал. В подполье Джумагалиев был более года, с конца 1989. В 1990 году он "проявился" в Актюбинске. Эту ниточку, эту тонкую связь между пребыванием людоеда и убийцы в нашем городе и зверским убийством студентки в 1990 году актюбинские следственные органы обнаружили только в году 2014-м. Совершенно случайно. Изучая архивные материалы. Девушка была изуродована в духе Джумагалиева, но никто до этих пор никакой связи между фактами не наблюдал.
Трагедия случилась 24 года назад, когда Коля-людоед, скитаясь по Союзу, буквально на сутки прибыл в Актюбинск. Целый день он провел со своими знакомыми. А вечером, когда смеркалось, он вышел на охоту в районе Москвы, за железнодорожным переездом. Он проходил мимо землянки, в окне которой горел свет, и в комнате с распахнутыми шторами переодевалась девушка.
Она заинтересовала убийцу. Через час он вернулся, выставил окно и перерезал ей горло. Пока хлестала кровь, он напился ее вдоволь - это была его коронка, затем отрезал бедняжке голову, совершил половой акт и срезал с умершей мясо – в области икр и бедер. Такого жуткого убийства Актюбинская область еще не видела. В шоке были и видавшие многое следователи по особо тяжким.
Погибшая девушка была совсем юной. В Актюбинск из поселка приехала учиться. Часть дома на двух хозяев она снимала. Не задернутые шторы – стали ее роковой ошибкой.
Пока Николай Джумагалиев доживал свой век в психушке и строчил письма "наверх" с просьбой казнить его, мол, жизни такой он дальше выносить не может, этим летом в ту же клинику приехал подставной персонаж. Его задачей было – сдружиться с людоедом и выведать у него, не был ли он в Актюбинске в 1990 году. Ларчик открывался просто. Уже через время Джумагалиев, как на духу, со смаком выложил приятелю, как убивал студентку, пил кровь, насиловал и резал.
Впрочем, Коля-людоед всегда даже гордился своей охотой на женщин. Поэтому при любом удобном случае делился с собеседниками подробностями.
Больше, чем у Джумагалиева, интервью нет ни у одного известного каннибала. Особенно, западной прессе.
Вопрос о его выписке пока открыт. Специалисты, изучающие серийных убийц, категорически не согласны с этими выводами врачей клиники.