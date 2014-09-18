Сегодня, 18 сентября, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор обвиняемым в жестоком убийстве гражданина Узбекистана в июне нынешнего года. Дело по желанию самих обвиняемых рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали 28-летнего Ивана ЗОТОВА и 33-летнего Сергея РЯХОВА в совершении убийства с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и в разбойном нападении. Кроме того, РЯХОВ признан виновным по статье "Похищение или повреждение документов, штампов и печатей". Руководствуясь решением присяжных заседателей, судья Райбек ХАЙРБЕКОВ приговорил Ивана ЗОТОВА к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества, а Сергея РЯХОВА к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима также с конфискацией имущества. Оба подсудимых должны будут в местах лишения свободы принудительно лечиться от алкоголизма. Также судья удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере 30 тысяч тенге материального ущерба. Напомним, труп мужчины обнаружили рано утром 31 мая любители утренней пробежки во дворе школы №44 в микрорайоне "Женис". - Мужчину жестоко избили и прыгали на нём, о чём свидетельствовали кровавые следы обуви на его теле и одежде, - сообщили тогда в пресс-службе ДВД. Позже выяснилось, что убитым является 39-летний гражданин Узбекистана, житель Сурхандарьинской области. Накануне убийства мужчина ходил в налоговую инспекцию оформлять ИИН для работы в качестве трудового мигранта. Позже погибший зашел в кафе, где к нему подсели двое мужчин. Из кафе они ушли втроем. Подозреваемых задержали в Атырау, куда они отправились через несколько часов после убийства.