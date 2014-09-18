В самом разгаре соревнование среди предпринимателей за главный приз конкурса «Бизнес-ангел Альфа-Банк». Беспрецедентная акция в поддержку бизнесменов-новаторов и компаний малого и среднего бизнеса стартовала в апреле. Главный приз – безвозмездный грант в 7 миллионов тенге от Альфа Банка получит один победитель, чью бизнес-идею оценит независимое жюри.
В самом Альфа-Банке конкурс называют реальной поддержкой малого и среднего бизнеса. Подробнее о конкурсе и перспективах уже поступивших проектов мы говорим с Управляющим директором АО ДБ «Альфа-Банк» Евгением АНДРИЕНКО.
- Евгений, как родилась идея конкурса со столь необычным названием «Бизнес-ангел Альфа-Банк»?
- Сама идея организовать конкурс среди предпринимателей была приурочена к 20-летию работы Альфа-Банка в стране. Ведь мы – первый российский банк, который пришел в Казахстан. А после прошедшей в феврале девальвации у конкурса появился еще один импульс. Мы решили увеличить до 7 миллионов тенге сумму главного приза и поддержать предпринимателей. Дать возможность всем, кто хочет в это сложное время открыть свое дело. Сегодня многие предприниматели, кто уже прислал на конкурс свой проект, обратили внимание на выгодные условия сотрудничества, которые банк предлагает для малого бизнеса, но и стали нашими клиентами как физические лица.
- Конкурсу уже пять месяцев. Каковы промежуточные результаты?
- Сейчас можно сказать, что конкурс оказался очень востребованным. Было очень много звонков и вопросов не только от предпринимателей, но и рядовых казахстанцев, - тех, кто хочет открыть собственное дело. К началу августа поступило более 400 работ. К сожалению, не все участники присылают проекты, соответствующие правилам. Поэтому пока отобраны 54 проекта. Все они находятся в свободном доступе на сайте Альфа-Банка, любой желающий может оценить их новизну и перспективность.
- Из каких регионов больше всего заявок и насколько они интересны как бизнес-проекты?
- Около половины проектов приходятся на Алматы и Астану, также представлены практически все областные центры, особенно активны Атырау, Караганда, Шымкент, Кокшетау. Есть даже несколько заявок из районных центров. Большинство из присланных презентаций или видеороликов демонстрируют ясную бизнес-модель, приводят анализ рынка. Масса интересных идей в самых разных отраслях экономики: строительство, производство различных товаров, сфера услуг, торговля, туризм, медуслуги, IT-технологии, переработка отходов и т.д. Отрадно, что много активных людей из регионов, которые видят потенциал развития в своем городе и области.
- Какие проекты можно выделить как имеющие реальные шансы на воплощение?
- Подводить итоги еще рано. До завершения срока подачи заявок остается еще три месяца. Выбор будет сделан независимым жюри после сбора и рассмотрения всех заявок. Возможно, что победитель конкурса еще не прислал свой суперпроект. Среди присланных проектов есть новаторские и даже инновационные. Поэтому уверен, что акция «Бизнес-Ангел Альфа-Банк» заинтересует также венчурных инвесторов из Казахстана и зарубежья, которых в инвестиционной сфере как раз и называют бизнес-ангелами. Вообще, основная задача проекта «Бизнес-ангел Альфа-Банк» более широкая - создать презентационную площадку для начинающих предпринимателей, наладить эффективный диалог между инвесторами и теми, кто хочет открыть свое дело. То есть победителей в этом конкурсе может быть несколько, а может быть несколько десятков. В любом случае каждый стартап, который найдет финансирование через наш конкурс, уже победитель!
- Какие еще инструменты помощи малому бизнес и начинающих предпринимателям предлагает Альфа-Банк?
- Предприниматели – это наш приоритет, наши лучшие клиенты и партнёры. Сегодня Альфа-Банк готов предложить бизнесменам широкую линейку программ с удобными условиями, включая залоговые и беззалоговые займы, тендерные гарантии за 1 день, факторинг (оплата банком поставки товара) со сроком исполнения договора до 4 месяцев, лизинг (долгосрочная аренда с правом выкупа).
- Когда станет известен победитель конкурса «Бизнес-ангел Альфа-Банк» и обладатель 7 миллионов тенге?
- Альфа-Банк принимает проекты до 20 ноября. После чего будет сформирован шорт-лист из трёх лучших проектов. Второго декабря члены жюри объявят одного победителя. Вообще, хочу отметить, что Альфа-Банк один из немногих финансовых институтов, который, учитывая сложную экономическую ситуацию, решил поддержать бизнесменов. Мы уверены, что конкурс «Бизнес-ангел Альфа-Банка» станет реальной финансовой и моральной поддержкой для многих казахстанских малых предприятий и начинающих бизнесменов. Если вы чувствуете в себе предпринимательский талант, пишите нам. Конкурс «Бизнес-ангел Альфа-Банка» - реальный шанс изменить вашу жизнь!
