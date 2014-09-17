Малыши из детского сада №25 «Ерке» вынуждены пить противотуберкулезные препараты. Они стали заложниками грубейшей халатности чиновников. В дошкольном учреждении работала помощник воспитателя, которая болела открытой формой туберкулеза, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». tub1 В начале лета женщина скончалась от тяжелой болезни. А сразу после этого детский сад закрыли на карантин. Всем детям, которые контактировали с покойной, тут же назначили медобследование: сделали манту и флюорографический снимок. По результатам осмотра четверо детей оказались в «черном списке». Этих малышей поставили на учет в тубдиспансер, и теперь дошколята прямо в детском саду вынуждены принимать химиопрепараты. - Мы даже не знали, что в садике творится такой кошмар. Мой ребенок только перенес операцию, у него ослабленный иммунитет, а тут выяснилось, что няня болела туберкулезом! - рассказывает одна из родительниц, которая пожелала остаться неизвестной. - Нас даже не ставили в известность, что детей обследуют по этой причине. Просто сказали, что надо пройти флюорографию и сдать анализы. А потом моего малыша и еще троих поставили на учет в тубдиспансер. Там я случайно узнала, что дети контактировали с больной няней! Женщина до последнего ведь работала с малышами! Куда смотрело руководство?! Почему наши дети должны страдать из-за халатности чиновников и администрации детского сада! Эти таблетки, которые сейчас пьют дети, бьют по печени. А у нас после всего даже никто не попросил прощения. После скандала в дошкольном учреждении «Ерке» сменилось руководство. Нынешний директор, естественно, уже не владеет никакой информацией. Ситуацию прокомментировали в Актюбинском департаменте по защите прав потребителей, куда журналист направила письменный запрос. - Умершая К. 1959 г.р. работала помощником воспитателя детского дошкольного учреждения (ДДО)  с 2006 года, ежегодно проходила медицинский осмотр, допуск к работе имелся, - сообщается в ответе на запрос. - Последнее флюорографическое обследование проходила 23 сентября 2013 года в городской поликлинике №1 г. Актобе, по результатам обследования патология не выявлена. Со слов руководства ДДО в течение текущего года на здоровье жалоб не предъявляла, листок нетрудоспособности не оформлялся. На учете в противотуберкулезной организации не состояла. С 16 мая 2014 года находилась в трудовом отпуске. Из эпидемиологического анамнеза установлено, что диагноз «Туберкулез» установлен при патологоанатомическом вскрытии. По данному случаю управлением по защите прав потребителей по г. Актобе было проведено эпидемиологическое расследование ДДО. Установлено, что ДДО с 15 мая по 17 июля 2014 года находилось на капитальном ремонте. Контактные дети группы «Байшешек» и сотрудники были обследованы. По результатам обследования четверым детям с диагнозом «вираж» с целью предупреждения инфицирования туберкулезом назначено химиопрофилактическое лечение. tub2 tub5 Дарина УСЕНОВА