Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz Об этом заявил аким области Нурлан НОГАЕВ во время встречи с молодежными объединениями и студентами, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Касательно строительства жилья для молодых семей я хотел бы вас обрадовать. По поручению главы государства сейчас в регионах запускаются домостроительные комбинаты. Два из них построены в Уральске, у них большие мощности, и они должны быть загружены. Как вам известно, в регионах работает региональная программа «Жас Отау», так вот, на ее основе в рамках государственно-частного партнерства мы запланировали на будущий год строительство жилья для молодых семей. В области будет строиться очень много жилья, в настоящее время уже разрабатываются ПСД домов, - сказал НОГАЕВ. - Так мы закроем многие острые вопросы среди молодежи, это будет касаться как молодых специалистов, так и молодых семей, которые сегодня нуждаются в жилье. По такому же принципу государственно-частного партнерства в области будем строить детские сады. ГЧП в строительстве, как правило, работает по схеме, когда стройкомпания получает землю и строит дома, часть квартир потом отдает по программе «Жас Отау», часть продает по коммерческой стоимости. Сегодня в области проживает 167 490 молодых людей, не достигших 29 лет. 51 процент из них в городе, 49 - на селе. Говоря о трудоустройстве молодежи, аким заметил, что есть «некоторые диспропорции в подготовке кадров» - есть профессии, где идет переизбыток кадров, а на некоторые специалистов не хватает. - Это одна из главных задач, которая сегодня стоит перед нами, - продолжил Нурлан НОГАЕВ. - Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание и на то, что ко мне часто поступают жалобы относительно молодых специалистов, трудоустроившихся в селах. Так, для остродефицитных специалистов на селе предусматривается жилье, чем вызывает раздражение у других людей, стоящих в очереди за получением квартиры, мол, молодой пришел и сразу ему дом, а мы тут живем столько, а нам ничего. Такого быть не должно, должна вестись разъяснительная работа. Нужно правильно довести до населения, что это остродефицитные специалисты - врачи и учителя. В ходе совещания стало известно, что этом году в ЗКО приедут 45 врачей, 25 из них отправятся работать в районы.