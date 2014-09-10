В Интернете появились фотографии аварии, которая произошла накануне в Актобе, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 8 сентября в речку Саздинка в районе торгово-развлекательного центра «Мега-Актобе» упала иномарка, за рулем которой была молодая девушка. Погибла одна из пассажирок Subaru Legaсy. Жительнице Актобе Зарине ХУСАИНОВОЙ было всего 22 года. На ее страничке в соцсети десятки посетителей уже оставили многочисленные слова соболезнования. Как рассказывают очевидцы ДТП, авария произошла из-за того, что девушка-водитель не справилась с рулевым управлением. Между тем, в полицейских сводках дорожно-транспортное происшествие не зарегистрировано. К слову, это уже второй подобный случай. Напомним, 15 июня в эту же речку упала машина со свадебного кортежа, в салоне которой находились жених с невестой.  