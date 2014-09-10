Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Национальный банк РК принял решение об изменении существующего коридора колебаний курса тенге, сообщил председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов. "Решение об изменении коридора принято буквально сегодня, и с завтрашнего дня оно вступит в силу", - цитирует главу Нацбанка ИА Новости-Казахстан. Напомним, 3 сентября этого года Келимбетов сообщил о том, что Нацбанк РК планирует принять решение об изменении существующего коридора колебаний курса тенге на этой неделе. "Мы сейчас обсуждаем решение, что, возможно, вот этот коридор - плюс-минус 3 (тенге - КазТАГ) - будет расширен: он будет с одной стороны плюс 3 - останется в сторону от 185 (тенге за $1 - КазТАГ), а в другую сторону мы его, может быть, расширим до минус 15. И тогда не за горами и 181, и 180, и 179. (170 - КазТАГ) возможно - но это будет зависеть от обстановки", - сказал он журналистам в кулуарах IV казахстанской конференции по исламским финансам. По словам главы Нацбанка, "сегодняшний курс 185 (тенге за $1 - КазТАГ) плюс-минус 3 (тенге - КазТАГ) - он к курсу российского рубля 40-42 (за $1 - КазТАГ) относится спокойно" и поэтому население страны может "заниматься своими делами, не бегать в обменники". "Поскольку это так и в целом мы смотрим, что и платежный баланс хороший, и, кстати, по итогам августа, в котором - вот некоторые почему-то говорят, что мы что-то там много потратили, - ЗВР выросли до $27,7 млрд, мы считаем, что есть пространство для укрепления тенге", - отметил он. При этом он подчеркнул, что Нацбанк не удерживает нынешний курс национальной валюты в существующем коридоре. "Мы, во-первых, ничего не держим", - подчеркнул глава Нацбанка. Вместе с тем, по утверждению Келимбетова, несмотря на то, что "абсолютно фантастические цифры называются", общая сумма интервенций, направленных на поддержание курса тенге, небольшая. "Объемы небольшие", - сказал он. Ранее Келимбетов также заявил, что тенге выдержит падение российского рубля.