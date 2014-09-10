- Мы предлагаем, чтобы нам, студентам, выдавали студенческие билеты, - говорит один из студентов Арман, который пришел на встречу с властями области и города. - В среднем на проезд уходит около 3000 тенге. Нам просто необходимо, чтобы ввели такую систему. Возможно, наши перевозчики могли бы предоставить нам бесплатный проезд по проездным билетам. На вопрос молодого человека ответил аким города. Так, Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что на сегодняшний день у нас более 40 тысяч студентов, из них поддержку получают не все студенты, а только 22 тысячи 244 студента, каждому из них на проезд из местного бюджета выделяется по 620 тенге. - На сегодняшний день у нас работает 7 перевозчиков, и все они частники, - отметил аким города. - Мы со своей стороны требуем от них хороший сервис, качественной работы, а бесплатные проезды - это большая нагрузка. Но вопрос о проезде также поддержали другие представители молодежи. Так, они отметили, что больше всего студентов ездит по маршрутам 2, 5, 35 и 22. И внесли предложение о какой-либо скидке со стороны перевозчиков. Вопрос о таком подходе обещали рассмотреть в ближайшее время. Также о проделанной работе доклад зачитал. Он рассказал, что с апреля месяца к ним обратились 375 молодых людей до 29 лет, из них большая часть обратилась по поводу трудоустройства. Из них на сегодняшний день они трудоустроили 103 человека, а также подписали меморандум о сотрудничестве с 7 предприятиями. На что аким области отметил, что им необходимо быть более активными и проявлять инициативу. - Почему семь, а не 700 предприятий? - спросил Нурлан НОГАЕВ. - Почему так мало трудоустроено? От природы все люди разные, но конкурентоспособность никто не отменял. У вас есть все условия: офис, штат, вы должны кипеть, быть инициативными, не ждите, когда вам скажут, что делать. Также с докладом выступил, в котором отметил, что первой проблемой на сегодняшний день остается трудоустройство молодежи. - Высокий уровень молодежной безработицы опасен социально-экономическими последствиями для государства и всего населения. Опасность увеличения роста молодежной безработицы состоит в возникновении рисков и появлении негативных тенденций в обществе. Нами осуществляются государственные меры регулирования молодежной безработицы, направленные на решение проблем безработицы молодежи и обеспечение ее занятости, социальной защиты. На сегодня безработными из числа молодёжи насчитывается 7365 человек, это огромное количество, - отметил он.