Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 25-летняя Айдана ДОСКАЛИЕВА пропала по пути домой 13 августа. В эту субботу, 13 сентября, будет ровно месяц, как пропала жительница села Щапово Зеленовского района Айдана ДОСКАЛИЕВА. Напомним, вечером 13 августа Айдана возвращалась из города домой в село Щапово Зеленовского района. Девушка на автобусе сообщением Уральск-Серебряково доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. Последним Айдану видел ее младший брат, который на велосипеде выехал на трассу, чтобы встретить сестру. По словам мальчика, он видел сестру на заднем сиденье белых "Жигулей", на переднем сиденье было двое мужчин. Машина не остановилась. Девушку с тех пор никто не видел. Телефон Айданы отключен. Спустя неделю после исчезновения полицейские стали останавливать все автомашины "Жигули" белого цвета от 1 до 7 модели. Кроме того, внутренние войска прочесали местность, но тщетно. 6 сентября начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ сообщил «МГ», что пропавшую ищут всеми силами полиции - конкретно ее поиском занимается 300 человек личного состава. Вечером 9 сентября корреспонденты "МГ" связались с родственниками девушки. - Никаких новостей об Айдане пока нет, - ответили они.