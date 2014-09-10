1 сентября 2014 года в Казахстане началась легализация. Комиссии на местах созданы, эксперты определены. Но пока в Уральске нет ни одной заявки на легализацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам руководителя отдела государственно-правовой работы аппарата акима г.Уральска Мурата УМРАЛИЕВА
, с 1 сентября в Казахстане действует закон об амнистии граждан РК, оралманов и граждан, имеющих вид на жительство в связи с легализацией ими имущества. Комиссия по легализации созданы на местах, то есть жители районов обращаются в районные комиссии, а городские - в комиссию по легализации при акимате.
- При акимате г. Уральск создана комиссия, председателем комиссии является заместитель акима города Галым ОРЫНГАЛИЕВ
, - рассказал Мурат УМРАЛИЕВ. - Что можно легализовать? Деньги, ценные бумаги, доля участия в уставном капитале юридического лица, недвижимое имущество, оформленное на другое лицо, право на которое не оформлено и подлежат госрегистрации, а также здания, строения и сооружения на территории РК, соответствующие строительным нормам и правилам, а также целевому назначению занимаемого участка. Кроме того, это недвижимое имущество, находящееся за пределами РК.
По словам руководителя отдела, субъект легализации подает заявление в комиссию с предоставлением документов на имущество. Нужно сразу отметить, что деньги легализуются через банки второго уровня, а недвижимость за пределами республики Казахстан - через налоговый департамент области.
- На сегодняшний день заявлений пока не поступало, - рассказал Мурат УМРАЛИЕВ. - Все интересуются, но заявлений еще не подавали. Комиссия будет заседать один раз в неделю, но если желающих легализовать будет много, то комиссия будет заседать чаще.
Перечень документов при легализация недвижимого имущества:
1)заявления на проведение легализации имущества в двух экземплярах;
2)копии документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подаче заявления;
3) заключение аттестованного эксперта, осуществляющего техническое обследование зданий и сооружений, на соответствие объекта строительным нормам и правилам;
4) технический паспорт объекта недвижимости. Комиссии находятся при акиматах всех уровней.
Кто в комиссии?
Председатель комиссии - Галым УРЫНГАЛИЕВ
, замакима Уральска;
Зампред комиссии - Виталий КУШНЕР
, начальник отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск;
Секретарь комиссии - Арман АКАЛБЕКОВ
, главный инспектор отдела организации, контроля и мониторинга государственных услуг аппарата акима Уральска;
Члены комиссии:
Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ
- руководитель аппарата акима г. Уральск;
Сунгат ЕСЕНГАЛИЕВ
- замначальника налогового управления г. Уральск;
Жанна АДЫРОВА
- замначальника отдела юстиции г. УРальск;
Мурат УМРАЛИЕВ
- руководителя отдела государственно-правовой работы аппарата акима г. Уральск;
Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ
- начальник отдела земельных отношений г. Уральск;
Зарина ШОТОВА
- и.о. замначальника управления по защите прав потребителей г. Уральск;
Сырым ТЛЕГЕНОВ
- начальник отдела департамента экологии по ЗКО;
Марлен САРСЕНГАЛИЕВ
- начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС г. Уральск;
Роман ЛОПУХОВ
- главный специалист отдела государственного пожарного контроля УЧС г. Уральск.
Чем запомнилась прошлая легализация в Западном Казахстане
Вторая волна легализации в Казахстане прошла в 2006-2007 годах. Тогда комиссию по легализации возглавил Ербулат МУКАЕВ,
который на тот момент работал в должности руководителя аппарата акима ЗКО, а ныне сенатор. Его председателем был Кайрат АКБУЛАТОВ
- руководитель аппарата акима г.Уральск, который 17 февраля 2009 года таинственным образом погиб. Его тело нашли возле подъезда его же дома. Тогда супруга погибшего Кайрата АКБУЛАТОВА заявила, что мужа убили, поскольку он проходил свидетелем по делу о мошенничестве во время легализации. Правда, официальная версия, которую разослало управление криминальной полиции ДВД ЗКО, буквально на следующий день после трагедии: суицид. Акбулатов выбросился из окна 10 этажа.
Уголовное дело, по которому Акбулатов проходил свидетелем, было возбуждено 11 февраля 2009 года областным департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) по нескольким статьям - создание и руководство ОПГ, мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств незаконным путем. По версии финполицейских, мошенники нанесли ущерб государству на 46 миллионов тенге.
Следствию удалось доказать 16 фактов незаконной легализации участков земли в черте города, принадлежащих государству и частным лицам. В том же 2009 году к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества был приговорен частный предприниматель Канат КОЙШИБАЕВ
, который по версии следствия находил покупателей и через подставных лиц проводил сделки. Главный специалист отдела земельных отношений Асулан ЖАНАТАРОВ
, готовивший поддельные документы для легализации, отделался словным сроком. Других лиц следствию установить не удалось.
По словам Уральского адвоката Бауржана ШАМБУЛОВА
, несколько фактов легализации имущества 2006-2007 годов он оспорил в суде.
- Комиссией принимались решения самые разные, - рассказывает Бауржан ШАМБУЛОВ. - Например, в результате легализации было легализовано домостроение на основании сомнительной расписки долгового значения, причем был легализован целый дом. Это решение в последующем в суде было отменено, и было возбуждено дело. Также была легализована коммунальная собственность. Тогда мой иск к акимату юрист акимата не признал, и признал легализацию законной. Однако в суде было установлено, что в результате подделки документов была легализована квартира, находящаяся в коммунальной собственности. Это решение также было отменено.