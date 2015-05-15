По факту обрушения стены в многоэтажке в Уральске начато расследование

Об этом сегодня, 15 мая, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны департамента по ЧС ЗКО Максим ХАЙРЕКЕНОВ. ЧП произошло в десятиэтажном доме по ул. Жамбыла, 40 14 мая в 18.50. На восьмом этаже обрушилась стена между 32 и 31 квартирами. По словам Максима ХАЙРЕКЕНОВА, на место происшествия сразу же выехала оперативная группа департамента по ЧС, следственно-оперативная группа ДВД ЗКО, представители акимата г. Уральск. - По прибытию было обнаружено, что произошло частичное обрушение стены, которая разделяет две квартиры, - рассказал ХАЙРЕКЕНОВ. - Обрушение произошло из-за в