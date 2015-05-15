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Социум

По факту обрушения стены в многоэтажке в Уральске начато расследование

Об этом сегодня, 15 мая, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны департамента по ЧС ЗКО Максим ХАЙРЕКЕНОВ. ЧП произошло в десятиэтажном доме по ул. Жамбыла, 40 14 мая в 18.50. На восьмом этаже обрушилась стена между 32 и 31 квартирами. По словам Максима ХАЙРЕКЕНОВА, на место происшествия сразу же выехала оперативная группа департамента по ЧС, следственно-оперативная группа ДВД ЗКО, представители акимата г. Уральск. - По прибытию было обнаружено, что произошло частичное обрушение стены, которая разделяет две квартиры, - рассказал ХАЙРЕКЕНОВ. - Обрушение произошло из-за в
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По факту обрушения стены в многоэтажке в Уральске начато расследование
Об этом сегодня, 15 мая, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны департамента по ЧС ЗКО Максим ХАЙРЕКЕНОВ.
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 ЧП произошло в десятиэтажном доме по ул. Жамбыла, 40 14 мая в 18.50. На восьмом этаже обрушилась стена между 32 и 31 квартирами. По словам Максима ХАЙРЕКЕНОВА, на место происшествия сразу же выехала оперативная группа департамента по ЧС, следственно-оперативная группа ДВД ЗКО, представители акимата г. Уральск. - По прибытию было обнаружено, что произошло частичное обрушение стены, которая разделяет две квартиры, - рассказал ХАЙРЕКЕНОВ. - Обрушение произошло из-за воздействия внешних факторов. Причинен небольшой ущерб в основном 32 квартире, к тому же на момент произошедшего в этой квартире находились 20-летняя девушка и трехлетний ребенок. Они были доставлены в больницу и после оказания первой медицинской помощи отпущены домой. Также на место выезжали сотрудники газовой службы. Они провели обследование на предмет утечки газа, было установлено, что утечки газа не было. Также замначальника управления гражданской обороны департамента по ЧС ЗКО пояснил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое находится в ГОВД. Результаты будут известны после проведения следственных мероприятий. Дом был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Подрядчиком при строительстве была компания "Риал". Напомним, 14 мая в десятиэтажном доме в районе "Автопарк" на восьмом этаже произошло обрушение стены между двумя квартирами. Жильцы квартир от комментариев отказались.
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   Vp8RXLD5qy0 Фото Медета МЕДРЕСОВА и Ербола АМАНШИНА
обрушение дом стена

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