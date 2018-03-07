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Происшествия Социум

По факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе ЗКО возбуждено уголовное дело

Водитель автомашины "Фольксваген" по автодороге Уральск-Кирсаново в районе села Трекино допустил столкновение с микроавтобусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Напомним, 5 марта на трассе столкнулся легковой автомобиль и автобус, ехавший из села Рубеженское. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. В автобусе б
gorod
По факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе ЗКО возбуждено уголовное дело
Водитель автомашины "Фольксваген" по автодороге Уральск-Кирсаново в районе села Трекино допустил столкновение с микроавтобусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Напомним, 5 марта на трассе столкнулся легковой автомобиль и автобус, ехавший из села Рубеженское. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. В автобусе было 15 пассажиров, из них никто серьезно не пострадал.
ДТП автобус трасса

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