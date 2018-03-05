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Происшествия

По факту смерти семерых рабочих в Атырау начато досудебное расследование

Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 статьи 292 УК РК - "Нарушение требований пожарной безопасности", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Отметим, что согласно ч.3. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Напом
gorod
По факту смерти семерых рабочих в Атырау начато досудебное расследование
Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 статьи 292 УК РК - "Нарушение требований пожарной безопасности", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области.
Отметим, что согласно ч.3. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Напомним, 2 марта в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 человек. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу, на утро 3 марта один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Таким образом, количество погибших в пожаре увеличилось до 7. Как выяснилось, все семеро погибших были жителями ЮКО.  Алия ЖАМИТОВА
Пожар досудебное расследование статья

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