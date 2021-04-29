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Социум

По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области

Труженики тыла получат по 100 тысяч тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Атырау, будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона тенге каждому. - Также по одному миллиону тенге получат лица, признанные узниками лагерей, созданных во время второй мировой войны фашистами и их союзниками. А 45 труженикам тыла, вносившим свою лепту в Победу, будет выдана единовременная помощь в размере 100 00
gorod
По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области
Труженики тыла получат по 100 тысяч тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области
По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Атырау, будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона тенге каждому. - Также по одному миллиону тенге получат лица, признанные узниками лагерей, созданных во время второй мировой войны фашистами и их союзниками. А 45 труженикам тыла, вносившим свою лепту в Победу, будет выдана единовременная помощь в размере 100 000 тенге, - рассказали в акимате Атырауской области. Как стало известно, другая категория тружеников тыла - те, кто работали в годы Великой Отечественной войны, но не отмечены наградами (их 1874 человека), получат материальную помощь в 30 тысяч тенге. Ранее мы сообщали, что в ЗКО ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге, а в Актюбинской области - по 2 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ

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