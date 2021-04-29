По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области

Труженики тыла получат по 100 тысяч тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Атырау, будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона тенге каждому. - Также по одному миллиону тенге получат лица, признанные узниками лагерей, созданных во время второй мировой войны фашистами и их союзниками. А 45 труженикам тыла, вносившим свою лепту в Победу, будет выдана единовременная помощь в размере 100 00