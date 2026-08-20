По-новому начнут оценивать учеников 2-4-х классов в ЗКО

Как рассказала на брификге заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова, школьную программу ждут масштабные перемены. Учеников младших и старших классов начнут обучать искусственному интеллекту, для подростков запустят полезные курсы по праву и безопасности, а привычные четвертные экзамены (СОЧ) уйдут в прошлое.
Обновления затронут содержание предметов, систему оценивания и сетку уроков.
Главные новшества учебного процесса
- Искусственный интеллект в классах: теперь технологии будущего изучают со школы. Для учеников 1-4-х классов вводят предмет "Цифровая грамотность и искусственный интеллект", а для школьников с 5-го по 11-й класс - "Информатика и искусственный интеллект".
- Право, закон и безопасность: В расписании появятся новые важные дисциплины. Учащиеся 5-7-х классов начнут изучать "Основы Конституции", для старшеклассников (8-11-е классы) разработан курс "Закон и Порядок", а курс "Личная безопасность" охватит все классы с 5-го по 11-й.
Как теперь будут оценивать знания?
По словам Акжаркын Темирхановой, начиная с 2026-2027 учебного года, для учеников 2-4-х классов внедряют абсолютно новый подход к проверке знаний.
- Главное изменение - суммативное оценивание за четверть (СОЧ) отменяется. Вместо единых экзаменов успеваемость будут определять с учетом специфики самого предмета. Проверку знаний переведут в формат диктантов, сочинений, контрольных, а также практических, творческих, проектных, исследовательских или спортивных работ, - заключила спикер.