По-новому начнут оценивать учеников 2-4-х классов в ЗКО

Новое оценивание по предметам ждет школьников с начала учебного года.

Как рассказала на брификге заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова, школьную программу ждут масштабные перемены. Учеников младших и старших классов начнут обучать искусственному интеллекту, для подростков запустят полезные курсы по праву и безопасности, а привычные четвертные экзамены (СОЧ) уйдут в прошлое.

Обновления затронут содержание предметов, систему оценивания и сетку уроков.

Главные новшества учебного процесса

Искусственный интеллект в классах: теперь технологии будущего изучают со школы. Для учеников 1-4-х классов вводят предмет "Цифровая грамотность и искусственный интеллект", а для школьников с 5-го по 11-й класс - "Информатика и искусственный интеллект".

Право, закон и безопасность: В расписании появятся новые важные дисциплины. Учащиеся 5-7-х классов начнут изучать "Основы Конституции", для старшеклассников (8-11-е классы) разработан курс "Закон и Порядок", а курс "Личная безопасность" охватит все классы с 5-го по 11-й.

Как теперь будут оценивать знания?

По словам Акжаркын Темирхановой, начиная с 2026-2027 учебного года, для учеников 2-4-х классов внедряют абсолютно новый подход к проверке знаний.