В преступлении подозревается 31-летняя местная жительница, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, возле мусорного контейнера, расположенного во дворе дома по улице Курмангазы, в спортивной сумке черного цвета, в целлофановом пакете, был обнаружен труп новорожденного ребенка. - Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудниками полиции была установлена и задержана 31-летняя местная жительница, - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Как стало известно, задержанная является матерью четырех детей. Сейчас она проживает с сожителем. Женщина пояснила, что на учет по беременности она не вставала, а ребенок, который родился, был мертвым. Напомним, 6 октября труп младенца был найден в мусорном контейнере в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  