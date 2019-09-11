Автор прислал в группу фото, а также спрашивает совета, что сделать в этой ситуации. - Куда обратиться? В 4 мкр. бегает лисенок. Позвонила в Юный натуралист, сказали, что отловом не занимаются, звоните в зоомагазин. Куда обратиться, чтобы выловили и вывезли в ближайший лес? - пишет автор фото. Директор ветстанции заявил, что в таких случаях нужно обращаться в ДЧС ЗКО. Однако в ДЧС пояснили, что такими случаями не занимаются. В Областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира все же пояснили, что звонить нужно на ветстанцию, так как животное может быть больным. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.