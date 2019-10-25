Победителям фотоконкурса «Большая перемена» вручили призы

По результатам голосования среди участников школьного конкурса на сайте «Мой ГОРОД» были выявлены три победителя. 24 октября им были вручены подарочные сертификаты от главного спонсора фотоконкурса – магазина детских игрушек «Наши детки». Условия конкурса «Большая перемена» были простыми: родителям нужно было прислать забавный снимок своего ребёнка в школьной форме. В детском фотоконкурсе приняли участие 66 участников. По результатам голосования были определены три победителя, которыми стали младшеклассники средних школ г. Уральска. В присутствии их родителей и представителей газеты «Мой ГОРОД