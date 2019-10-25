Победителям фотоконкурса «Большая перемена» вручили призы

Отчетный фоторепортаж о конкурсе «Большая перемена» будет активен на сайте «Мой ГОРОД» до 4 ноября этого года. Ознакомьтесь с информацией о результатах по ссылке.Первое место занял Никита Карев, учащийся 4 класса средней школы №8. Он набрал 4852 голоса. Никите был вручен подарочный сертификат от магазина «Наши детки» на сумму 20000 тенге. - Маме прислали по мобильному телефону ссылку этого конкурса. И она предложила мне принять участие. Фото, которое выслала мама по почте газете «Мой ГОРОД», было сделано в школе профессиональным фотографом. Я очень хотел победить, и моя мечта сбылась. Я благодарен своим маме и папе, родным, друзьям и всем, кто за меня голосовал. Мне очень приятно получить подарок, - поделился Никита. Второе место заняла также ученица 4 класса средней школы №8 София Лозовая. Она набрала 4684 голоса и получила подарочный сертификат на сумму 10000 тенге. - Мы с мамой узнали о конкурсе на странице газеты «Мой ГОРОД» в "Инстаграме" и решили тоже поучаствовать. Была очень приятно удивлена, что оказалась в тройке лидеров. Обрадовалась своему второму месту. Спасибо газете за то, что они проводят такие конкурсы, - сказала София. А третье место заняла ученица 4 класса средней школы №17 Линда Утарбаева. За нее проголосовали 3522 человека. Линде вручили подарочный сертификат на сумму 5000 тенге. - Мои родители подписаны на страницу газеты "Мой ГОРОД" в Инстаграм, где читают новости. Они увидели информацию о конкурсе и предложили мне участвовать. Папа меня сфотографировал специально на профессиональном фотоаппарате, и мы отослали фото. Не ожидала даже, что стану одним из лидеров конкурса. Очень рада, что мне улыбнулась удача, и благодарна всем, кто за меня проголосовал, - также поделилась своей радостью Линда. Кроме этого, коллектив редакции «Мой ГОРОД» отметил еще одну участницу фотоконкурса «Большая перемена» ученицу 5 класса Инжу Сариеву в номинации «За нереальность прыжка» и вручили ей специальный приз. - Наша семья является постоянными читателями сайта и печатного издания газеты «Мой ГОРОД». Увидев информацию о фотоконкурсе, решили тоже принять участие в нем. На данный момент моя дочка учится в г. Нур-Султан в одной из столичных гимназий и занимается фигурным катанием на профессиональном уровне. Это фото было сделано в прошлом году на стадионе, - поблагодарила мама Инжу Сариевой. Поздравляем всех победителей! Хотим отметить, что подарочных сертификатов только три (согласно занятым местам), а также один специальный приз от газеты «Мой ГОРОД». Никакие иные сертификаты ( дипломы и прочие премии) не имеют отношения к конкурсу «Большая перемена», прошедшем на сайте «Мой ГОРОД». Фотоотчет о результатах конкурса и вручении призов опубликован только на сайте «Мой ГОРОД». Иные носители (соцсети или другие сайты) не имеют никакого отношения к данному конкурсу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Победителям фотоконкурса «Большая перемена» вручили призы
По результатам голосования среди участников школьного конкурса на сайте «Мой ГОРОД» были выявлены три победителя. 24 октября им были вручены подарочные сертификаты от главного спонсора фотоконкурса – магазина детских игрушек «Наши детки». Условия конкурса «Большая перемена» были простыми: родителям нужно было прислать забавный снимок своего ребёнка в школьной форме. В детском фотоконкурсе приняли участие 66 участников. По результатам голосования были определены три победителя, которыми стали младшеклассники средних школ г. Уральска. В присутствии их родителей и представителей газеты «Мой ГОРОД