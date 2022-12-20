Победившая рак девочка из ЗКО не может получить инвалидность

И это несмотря на то, что ребёнок перенес три сложные операции и несколько курсов химиотерапии, передаёт портал «Мой ГОРОД». О том, как двухлетняя девочка потеряла почку из-за онкологии, перенесла не одну химиотерапию, лучевую терапию и как живёт с тяжёлыми последствиями перенесённых болезней, рассказала её мама Юлия Назарова. Полина в семье второй ребёнок. Ничего не предвещало беды, пока в один день у неё не начались сильнейшие боли в животе. Тогда двухлетнюю малышку экстренно доставили в больницу и поставили неутешительный диагноз – рак почки. По словам Юлии, в этот момент её жизнь переверну