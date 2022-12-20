В нашей области ты работать не будешь: аким ЗКО отчитал подрядчика за долгий ремонт школы №8

– Действительно у нас есть отставания от графика, но на это есть причины. Во всех проектно-сметных документациях есть ошибки, и эти ошибки выявились не до начала работ, а уже непосредственно во время строительства. Что касается школы №8, то перекрытие между первым и вторым этажами в ПСД указано как плитоперекрытие, а на самом деле там по факту даже балки старые. Теперь в следующем году нам обещали финансирование, мы написали письмо с планом финансирования, согласно которому мы составим график производственных работ, - сказал Бейбарыс Манаш.Однако главу региона не удовлетворил такой ответ. Согласно данным управления финансов ЗКО, в марте этого года на строительство школы выделено 50 миллионов тенге, далее должны были выделить дополнительные средства. Однако компания до сентября освоила только 15 миллионов тенге. В сентябре подрядчику выделено ещё 80 миллионов тенге, оставшуюся сумму обещали выделить в следующем году.
– Почему вы не смогли освоить 50 миллионов тенге, выделенные на ремонт школы? - возмутился Нариман Турегалиев.Бейбарыс Манаш поспешил оправдаться и заявил, что до конца года обязательно освоят эти деньги, подчеркнув, что в марте их не допустили к ремонту.
–Ремонтные работы по факту мы начали только в июне. 45 человек работали на объекте, финансирования не было. Выделенные средства будем осваивать до конца года, - сказал он.Аким области задал конкретный вопрос, когда будет завершено строительство школы, отметив, что необходимые деньги власти выделят.
– Начинайте работать уже с января, не тяните до весны. Если с крышей вы разобрались, то делайте внутренние работы. Я найду вам деньги, но буду требовать результаты. С 10 января приступайте к работе, составьте график и дайте его мне. Я должен знать, когда и какие виды работ вы будете делать. Вы составите договор с руководством школы о том, что будете делать всё по графику, я буду строго проверять. Если вы не будете исполнять свои обязательства, то будем привлекать вас к ответственности через суд. У нас нет времени на пустые слова, - сказал Нариман Турегалиев.На компанию-подрядчика пожаловался и аким Акжайыкского района Калияр Айтмухамбетов. Оказалось, что в селе Базартобе в августе началось строительство школы, которое должно было завершится 19 декабря. Однако школа по сей день не сдана в эксплуатацию. Бейбарыс Манаш и тут попытался оправдаться, сославшись на ошибки в проекте и на погодные условия. Но лишь ещё больше разозлил акима.
– У тебя на всё готов ответ. Но раз тебе дали денег, то ты должен выполнить свою работу. Какие погодные условия тебе мешали? Кто вас заставлял брать этот объект? Кто-то вынудил? Если вы не закончите школу до мая следующего года, то я подам на тебя в суд. И это касается не только школ. С безответственными подрядчиками мы работать не будем. Я не позволю разбазаривать государственные деньги, говорю всем подрядчикам. Если с сегодняшнего дня не начнете проявлять ответственность, то будем действовать по закону и судиться. Не нужно мне говорить отговорки. Ваша компания (ТОО «ГрадСтройСервис» - прим. автора) забрала столько объектов и не можете закончить вовремя. Делайте выводы из того, что я сказал. Если вы и дальше будете отставать от графика, то на меня не обижайтесь. По каждому объекту подготовьте мне детальный график работ, деньги я вам выделю. Не будешь исполнять свои обязанности, значит будем судиться. В нашей области ты работать не будешь, - заявил Нариман Турегалиев.Всего в этом году на строительство шести школ из бюджета выделили 3,1 миллиарда тенге. По четырем школам работы уже завершены, строительство двух школ (в посёлках Казталовка и Жулдыз - прим. автора) планируют завершить во второй четверти 2023 года. Что касается школы в поселке Шалгын, которую весной этого года затопило талыми водами, то ее в эксплуатацию сдадут также во второй четверти следующего года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.