В нашей области ты работать не будешь: аким ЗКО отчитал подрядчика за долгий ремонт школы №8

В случае срыва строительства глава региона пригрозил подрядной организации судебными разбирательствами, передаёт портал «Мой ГОРОД». В областном акимате состоялось совещание по вопросам жилищного строительства. Глава региона Нариман Турегалиев возмутился тем, что в области затягивается строительство домов и социальных объектов, среди которых печально известная школа для одарённых детей №8. Учебное заведение третий год на замке. Здание было признано аварийным и в нём собирались сделать ремонт. Для этого учеников перевели в среднюю школу №37. До сих пор в закрытом учебном заведении ничего не дел