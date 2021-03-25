Почему бы и не «хапнуть»: перевозчика возмутило решение властей Атырау расширить вокзал за счет здания автовокзала

Свое негодование высказал в социальной сети Facebook один из перевозчиков Вадим Синкевич, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото со страницы Вадима Синкевича в Facebook Директор ТОО «Лаватранс» Вадим Синкевич считает, что руководство КТЖ Атырауской области «положило глаз» на здание автовокзала, перевозчиков хотят вышвырнуть за город, на заброшенный автовокзал «Аламан», который пустует уже 8 лет (его построил высокопоставленный чиновник, когда-то работая в транспортной инспекции). — Он его построил с тем, чтобы загнать туда всех автоперевозчиков, но у него не получилось. Все уперлись,

Свое негодование высказал в социальной сети Facebook один из перевозчиков Вадим Синкевич, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Рейдерство по атырауски: перевозчика возмутило решение властей расширить ЖД вокзал Фото со страницы Вадима Синкевича в Facebook Фото со страницы Вадима Синкевича в Facebook Директор ТОО «Лаватранс» Вадим Синкевич считает, что руководство КТЖ Атырауской области «положило глаз» на здание автовокзала, перевозчиков хотят вышвырнуть за город, на заброшенный автовокзал «Аламан», который пустует уже 8 лет (его построил высокопоставленный чиновник, когда-то работая в транспортной инспекции). — Он его построил с тем, чтобы загнать туда всех автоперевозчиков, но у него не получилось. Все уперлись, включая меня. Сейчас они снова пытаются нас туда определить, нам туда идти не выгодно, потому что там нет людей. При таком раскладе, всех пассажиров разберут нелегалы-таксисты, а мы будем стоять за городом, — отметил Вадим Синкевич. Перевозчик рассказал предысторию, с чего все началось. — 9 марта нас (перевозчиков — прим. автора) вызвал к себе замакима Атырау Жумабек Каражанов и сказал, что расположенное рядом с нынешним автовокзалом здание железнодорожного вокзала требует расширения, ссылаясь на то, что сейчас растет численность населения и если они пустят еще два вагона в Ганюшкино, то мест для пассажиров вовсе не останется. Также еще он отметил, что якобы наши автобусы создают пробки. Какую пробку может создать один проезжающий автобус в час? Именно такие, непонятные версии прозвучала от чиновников. Видимо, другой не придумали. Я говорю так, потому что каждый день вижу пустующее здание вокзала, ему никакого расширения не требуется. По такой схеме получилось бы неплохо, сначала передать рядом стоящее здание автовокзала на баланс КТЖ, а затем можно передать в доверительное управление, но только «своим», — пояснил Вадим Синкевич.

Также он сообщил, что после совещания его вызвал аким города Атырау на то самое место, на автовокзал «Аламан» и заявил ему, что через два месяца он перейдет в это здание и «пообещал решить этот вопрос».

— Почему бы нет?! Полностью отремонтированное, оборудованное, приведенное в соответствии со всеми нормативами по инвалидам и другим требованиям, чистенькое, красивое здание, почему бы не хапнуть?! — задается вопросом Вадим Синкевич. — На железнодорожном вокзале четыре магазина, бутики, ломбард, столовая, буфет, еще на улице четыре столовые, шесть бутиков и еще пять бутиков на самом перроне. Но этого мало. А сколько еще можно открыть в здании автовокзала? Магазины, донерные, ночлежки. А столовая какая красивая! Панорамные окна, готовый дизайн. Если все это захапать, копеечка в карман будет сыпаться и сыпаться. А люди, пассажиры, автобусы? Людей выгнать за город. Там есть пустующий много лет автовокзал, больше похожий на общественную баню, который принадлежит сыну высокопоставленного чиновника из Нур-Султана и который давно мечтает затянуть к себе перевозчиков и сдирать с них проценты за каждого пассажира. А как же это сделать? Как КТЖ забрать здание? Нужно создать видимость, что якобы железнодорожный вокзал срочно требует расширения, якобы не вмещает он уже пассажиров. Собрать телевизионщиков и прогнать им эту новость. Что руководство КТЖ быстренько и сделало, собрали кучу камер, дали интервью и прогнали по всем каналам! Только на кадрах прекрасно видно, что ЖД вокзал пустой. Нету у нас столько поездов и направлений, чтобы не вмещались пассажиры. Да и большинство людей уже летает на самолетах.

Мужчина отметил, что компания ТОО «Лаватранс» является основным перевозчиком на междугородних маршрутах и только перевозчик может быть заинтересован в развитии автовокзала. — Мы обслуживаем маршруты на Уральск, Бейнеу, Астрахань, Кульсары, Макат, Индер, Махамбет. Мы шесть лет просили открыть хотя бы вторую кассу, чтобы кассы работали без обеда. Элементарно провести интернет, чтобы мы могли наладить электронную продажу билетов. Поставить электронное табло расписания. Объявлять посадку по громкоговорящей связи. Бесполезно. Менялись акимы, менялись хозяева автовокзала, однажды даже автовокзал закрыли на два месяца и мы продавали билеты на улице, но мы не сдавались. И вот три года назад акиматом города было принято единственно правильное решение, передать в доверительное управление здание автовокзала перевозчику, — рассказал Синкевич. К слову, условия были таковы: сделать ремонт здания, снизить тарифы на перевозки, наладить продажу билетов через интернет.

— Нам дали гарантии, что если мы инвестируем свои собственные средства, то автовокзал будет в нашем управлении пять лет, с последующим автоматическим продлением. Все эти условия мы выполнили на 100%, вложив в ремонт несколько десятков миллионов тенге. Сделали ремонт — теперь здание как конфетка. Как и договаривались, прилично снизили установленные акиматом тарифы на перевозки. Закупаем новые автобусы, вводим новые расписания движения. Планируем открытие новых маршрутов в Аккистау, Ганюшкино, Актау и Актобе. И где помощь государства? Вместо этого у нас хотят отжать полностью оборудованный Автовокзал для своих бутиков, донерных и ночлежек,и всех нас вместе с пассажирами убрать за город, — продолжает Вадим Синкевич.

Перевозчик отметил, что они уже собрали около двух тысяч подписей пассажиров против переноса автовокзала и передадут их акиму Атырауской области.

Между тем в пресс-службе акимата Атырау сообщили, что после совещания, заместитель акима города Жумабек Каражанов переговорил с Вадимом Синкевичем и они смогли договориться.

— О том, что железнодорожный вокзал будут расширять — это только в планах, возможно через 5 или 10 лет. Просто в день пассажиропоток на вокзале составляет 3 тысячи человек, однако он был построен по нормам, где пассажиропоток был рассчитан всего лишь на 500 человек. Но сейчас карантин, конечно, на железнодорожном вокзале большого количества людей нет. Все обязательства, согласно договору, перед Вадимом Синкевичем будут выполнены, это здание будет у него в доверительном управлении пять лет. Никто его выгонять не собирался, просто Вадим Синкевич не правильно все понял и близко к сердцу воспринял разговор с акимом города Атырау, — прояснили ситуацию в пресс-службу акимата города.