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Социум

Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт

Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка, передает Tengrinews.kz. Окончательный вариант казахского алфавита на латинской графике Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в утвержденном алфавите имеются недостатки и необходимо усовершенствовать алфавит. - Мы рады (словам президента - прим.). Так получилось, что ошибок достаточно. Первый принцип: алфавит должен отражать все звуки казахского языка точно и полно. Этого не было в последнем алфавите. То есть мы не совсем точно и по
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Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка, передает Tengrinews.kz.
Окончательный вариант казахского алфавита на латинской графике Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в утвержденном алфавите имеются недостатки и необходимо усовершенствовать алфавит. -  Мы рады (словам президента - прим.). Так получилось, что ошибок достаточно. Первый принцип: алфавит должен отражать все звуки казахского языка точно и полно. Этого не было в последнем алфавите. То есть мы не совсем точно и полно отражали весь набор звуков казахского языка, - пояснил Кажибек. Второй принцип, по его словам, заключается в созвучности с другими близкородственными тюркскими языками. - У нас очень много общих слов типа "сары", "қара", "ақ", "аяқ", "ат", "алтын", тысячи слов, которые одинаково звучат и имеют одинаковый смысл почти во всех тюркских языках. Поэтому желательно, чтобы алфавит близкородственных языков был также понятен нашим соседям по тюркскому миру. Этим принципам тоже вариант алфавита не полностью отвечал, - считает эксперт. Он отметил, что, помимо вышеперечисленного, важно, чтобы иностранцы могли легко прочитать казахские слова, основываясь на принципах собственно латинографической орфографии. - Мы же переходим на латинский алфавит, чтобы нам легче было встроиться в мировое культурное, образовательное, инновационное, техническое пространство. Мы не должны нарушать принципы передачи звуков, которые приняты в латинской графике. Иностранцы приезжают, они должны посмотреть на слово и прочитать его похоже на его звучание. Эти принципы тоже не совсем точно отражались в алфавите, - пояснил Кажибек. Он добавил, что специалисты института языкознания писали об этом в Администрацию Президента и министрам и очень рады, что их просьбы были услышаны. - Теперь будет осуществлена еще одна дополнительная коррекция латинского алфавита казахского языка. Все эти принципы учесть абсолютно не сложно. Все очень просто: знаком, который означает гласный звук, следует обозначать гласные звуки; знаками, которые обозначают согласный звук, - согласные звуки. Мы и эти принципы нарушали. Такое бывает, ничего страшного в этом нет. Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что нельзя торопиться в этом вопросе. И президент Касым-Жомарт Токаев поручал не превращать дело в кампанейщину. Что делать, в принципе, известно. Я думаю, в ближайшее время алфавит будет скорректирован таким образом, что он будет более понятен и будет гораздо легче на нем писать, - считает Ерден Кажибек. В конце сентября, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев напомнил о переходе на латиницу. Назарбаев: Я каждый день пишу на новом алфавите слова Абая В феврале 2018 года Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В новом варианте появились акуты (штрихи над буквами). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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