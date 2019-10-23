Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт

Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек рассказал о недостатках действующего варианта латинского алфавита казахского языка, передает Tengrinews.kz. Окончательный вариант казахского алфавита на латинской графике Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в утвержденном алфавите имеются недостатки и необходимо усовершенствовать алфавит. - Мы рады (словам президента - прим.). Так получилось, что ошибок достаточно. Первый принцип: алфавит должен отражать все звуки казахского языка точно и полно. Этого не было в последнем алфавите. То есть мы не совсем точно и по