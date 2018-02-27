Почему мы так часто стали слышать имя Кенеса Ракишева?

Кратко разберемся в фактах. Кенес Ракишев получил первое образование в Казахстане, затем отправился повышать свой уровень в Оксфорд, а также окончил курсы Лондонской школы бизнеса. С багажом знаний он вернулся на родину, и на сегодняшний день занимает высокие позиции среди самых известных людей Казахстана. В 2006 году он стал членом Совета директоров холдинга SAT & Co. С этого момента начался его удивительный и быстрый подъем. Он занимал и занимает ведущие роли в управлении такими организациями, как «БТА Банк», «Казахстан инжиниринг», «Казкоммерцбанк» и т.д. Ракишев известен своим «инвесторски