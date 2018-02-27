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Почему мы так часто стали слышать имя Кенеса Ракишева?

Кратко разберемся в фактах. Кенес Ракишев получил первое образование в Казахстане, затем отправился повышать свой уровень в Оксфорд, а также окончил курсы Лондонской школы бизнеса. С багажом знаний он вернулся на родину, и на сегодняшний день занимает высокие позиции среди самых известных людей Казахстана. В 2006 году он стал членом Совета директоров холдинга SAT & Co. С этого момента начался его удивительный и быстрый подъем. Он занимал и занимает ведущие роли в управлении такими организациями, как «БТА Банк», «Казахстан инжиниринг», «Казкоммерцбанк» и т.д. Ракишев известен своим «инвесторски
gorod
Почему мы так часто стали слышать имя Кенеса Ракишева?
Кратко разберемся в фактах. Кенес Ракишев получил первое образование в Казахстане, затем отправился повышать свой уровень в Оксфорд, а также окончил курсы Лондонской школы бизнеса. С багажом знаний он вернулся на родину, и на сегодняшний день занимает высокие позиции среди самых известных людей Казахстана. В 2006 году он стал членом Совета директоров холдинга SAT & Co. С этого момента начался его удивительный и быстрый подъем. Он занимал и занимает ведущие роли в управлении такими организациями, как «БТА Банк», «Казахстан инжиниринг», «Казкоммерцбанк» и т.д. Ракишев известен своим «инвесторским чутьем». IQCard, Solarin, TriPlay – уверены, вы слышали об этих проектах. В свое время подогрел интерес людей медицинский стартап GeneSort. Проект рассчитан на то, чтобы диагностировать ранние признаки болезни Альцгеймера, рака. Самой «горячей» темой, связанной с Кенесом Ракишевым, можно назвать презентацию смартфона Finney, на ICO которого было собрано 50 миллионов долларов всего за 4 часа! Нельзя не обойти вниманием первый блокчейн-смартфон, который привлек даже Лионеля Месси. Известен Ракишев и благотворительностью. Самым нашумевшим проектом стало строительство школы в Астане на средства фонда «Саби», которым руководит жена инвестора. Школа рассчитана на 1200 учеников и оборудована так, что обойти вниманием эту новостью сложно. Инвестиции в интересные и социально значимые проекты – вот основная причина известности Кенеса Ракишева.

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