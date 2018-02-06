Почему не радуют нефтяные рекорды?

Новый экономический сезон начинается на мажорной ноте. Добыча нефти в 2017 году превысила 86 миллионов тонн – это исторический рекорд. Так много «черного золота» Казахстан никогда еще не извлекал из своих недр. Показатель 2016 года превзойден сразу на 8 миллионов, то есть на 11%. Наша страна вплотную приближается к десятке ведущих мировых производителей нефти. А пока еще именно нефть, а не биткойны, является главным стратегическим ресурсом. И все это происходит на фоне подорожания энергоресурсов. За прошлый год нефть взлетела в цене на мировых рынках почти на четверть, опровергнув все прогнозы