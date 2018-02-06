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Бизнес-новости

Почему не радуют нефтяные рекорды?

Новый экономический сезон начинается на мажорной ноте. Добыча нефти в 2017 году превысила 86 миллионов тонн – это исторический рекорд. Так много «черного золота» Казахстан никогда еще не извлекал из своих недр. Показатель 2016 года превзойден сразу на 8 миллионов, то есть на 11%. Наша страна вплотную приближается к десятке ведущих мировых производителей нефти. А пока еще именно нефть, а не биткойны, является главным стратегическим ресурсом. И все это происходит на фоне подорожания энергоресурсов. За прошлый год нефть взлетела в цене на мировых рынках почти на четверть, опровергнув все прогнозы
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Почему не радуют нефтяные рекорды?
Новый экономический сезон начинается на мажорной ноте. Добыча нефти в 2017 году превысила 86 миллионов тонн – это исторический рекорд. Так много «черного золота» Казахстан никогда еще не извлекал из своих недр. Показатель 2016 года превзойден сразу на 8 миллионов, то есть на 11%.
Наша страна вплотную приближается к десятке ведущих мировых производителей нефти. А пока еще именно нефть, а не биткойны, является главным стратегическим ресурсом. И все это происходит на фоне подорожания энергоресурсов. За прошлый год нефть взлетела в цене на мировых рынках почти на четверть, опровергнув все прогнозы. С начала нынешнего года рост только ускорился. Стоимость барреля нефти пробила планку 70 долларов – таких цифр рынок не видел уже более трех лет. В прежние годы рекорд по добыче нефти был бы встречен фанфарами. Сейчас он воспринят более чем скромно. И на то есть несколько причин - антирекордов. Во-первых, неловко говорить о беспрецедентной добыче на фоне недавнего бензинового кризиса и подорожания топлива. Объем экспорта сырой нефти в 2017 год вырос почти на 11%. В то же время импорт бензина в общем объеме ресурсов превысил 26%. Такая «вилка» становится все более неприличной. Во-вторых, одновременный стремительный рост объемов добычи и стоимости нефти должен был вызвать рекордный приток поступлений в резерв нефтяных доходов. Но по итогам года мы получили не рост Национального фонда, а его сокращение на 765 миллиардов тенге. В валютном эквиваленте он упал до 58 миллиардов – это исторический минимум за последние 6 лет. В «тучный» период мы не пополняем копилку, а тратим ее, и это сложно понять. В-третьих, эффект для экономики оказался достаточным размытым. При том, что экспорт вырос на 31%, ВВП увеличился достаточно скромно. Реальные доходы населения и вовсе сократились. К тому же с начала этого года произошел рост тарифов на коммунальные услуги в большинстве регионов. Дорожает газ, тепло, электроэнергия, горячая и холодная вода. Иными словами, население не ощущает улучшение макроэкономического климата, оставаясь со своими проблемами. В-четвертых, нефтяной бум вновь меняет структуру экономики и далеко не в лучшую сторону. При сохранении нынешнего счастливого тренда «рост добычи плюс рост цены» роль сырья в экспорте и производстве станет чрезмерной. А ведь бум наблюдается не только в нефтяной сфере. В 2017 году объемы добычи газа выросли на 14%, медной руды на 21%, железной руды – на 9%. В прошедшем году добывающая отрасль опередила обрабатывающий в два раза по динамике роста. И она имеет все шансы продолжить рост, поскольку есть перспективы. Будет нарастать нефтедобыча на Кашагане, запускается проект по резкому увеличению производства на Тенгизе. В обрабатывающих же отраслях таких драйверов нет. В итоге все наши достижения в сфере индустриализации рискуют оказаться далеко на заднем плане. Казалось бы, какая разница, какие отрасли обеспечивают рост экономики – главное, чтобы он был. Но на самом деле тотальная зависимость от сырьевой сферы, к которой мы идем на всех парах, очень тревожна. В период очередного падения цен на нефть кризис будет еще более тяжелым, поскольку доходы восполнить будет нечем. Ведь государственные расходы сейчас наращиваются, вслед за притоком нефтедолларов. А чем потом их компенсировать? Из всего это следует, что теряется связь между базовой отраслью и самочувствием всей экономики, которые как будто находятся в параллельных измерениях. Чтобы этого не допустить, нужна выработка новой политики управления нефтяными доходами – понятной обществу и работающей в его интересах. rezonans.kz

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