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Социум

Почему укреплялся тенге и что будет с ценами на нефть, рассказали в Нацбанке

Зампред Национального банка Алия Молдабекова рассказала о факторах, которые влияли на укрепление курса тенге в феврале, а также сообщила о перспективах дальнейшего роста нефтяных котировок в ближайшее время, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Оптимизм по поводу вакцинации, меры ОПЕК+ по сдерживанию добычи и шоки с производством нефти в США из-за погодных условий обусловили двузначный рост цен на нефть за месяц. Цена на нефть марки Brent в феврале выросла на 18,3 процента, с 55,88 до 66,13 доллара за баррель, и вернулась к допандемическим уровням 2020 года. Внутренние фу
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Почему укреплялся тенге и что будет с ценами на нефть, рассказали в Нацбанке
Зампред Национального банка Алия Молдабекова рассказала о факторах, которые влияли на укрепление курса тенге в феврале, а также сообщила о перспективах дальнейшего роста нефтяных котировок в ближайшее время, передает Tengrinews.kz.
325 тысяч тенге украли у пенсионерки в Уральске
325 тысяч тенге украли у пенсионерки в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Оптимизм по поводу вакцинации, меры ОПЕК+ по сдерживанию добычи и шоки с производством нефти в США из-за погодных условий обусловили двузначный рост цен на нефть за месяц. Цена на нефть марки Brent в феврале выросла на 18,3 процента, с 55,88 до 66,13 доллара за баррель, и вернулась к допандемическим уровням 2020 года. Внутренние фундаментальные факторы, по словам Молдабековой, в Казахстане тоже улучшались. Поэтому курс тенге с начала февраля укрепился на 1,7 процента, до уровня 417,02 тенге за доллар. - Во-первых, это рост цен на энергоносители. Как я уже отмечала, цена на нефть выросла больше чем на 18 процентов. Во-вторых, в феврале прошла налоговая неделя, когда нефтедобывающие компании выплачивали квартальные налоги: налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог. Максимально нацвалюта укрепилась в феврале до уровня 414,77 тенге за доллар, но в конце месяца уровень скорректировался на фоне коррекции цен на нефть и укрепления доллара. Помимо этого, мы отмечаем приток иностранного капитала на рынок государственных ценных бумаг. После пика в 604 миллиарда тенге в январе в феврале объем ГЦБ у иностранных инвесторов продолжил рост и достиг 782 миллиардов тенге, это порядка 1,9 миллиарда долларов. Часть иностранных инвесторов приходит через канал Clearstream. В августе прошлого года были усовершенствованы расчеты по линии Clearstream с ГЦБ до типа DvP (delivery versus payment), что снизило кредитные риски при совершении транзакций, - рассказала Молдабекова. По ее словам, интервенций Нацбанк в феврале не проводил. Некоторую поддержку валютному рынку оказали продажи из Национального фонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. Объем продаж из Нацфонда в феврале составил 443 миллиона долларов. Это чуть меньше половины общего объема трансфертов, выделенных в феврале. Оставшаяся часть была выделена за счет остатков на тенговом счете и поступлений в Нацфонд в течение февраля. Она добавила, что валютные активы Нацфонда на конец февраля, по предварительным данным, составили 57,63 миллиарда долларов, снизившись за месяц на 70 миллионов долларов. После укрепления в феврале тенге с начала марта незначительно ослаб на фоне волатильности на рынке нефти, окончания налоговых выплат и укрепления доллара США. Сегодня торги открылись на уровне 420,5 тенге за доллар. По словам Молдабековой, неравномерные темпы вакцинации и сохранение ограничительных мер продолжают оказывать сдерживающее влияние на восстановление мировой экономики. На этом фоне существенный рост цен на нефть с начала 2021 года обеспечивается в большей степени мерами ОПЕК+ по сохранению ограничений на добычу нефти. В начале марта, в преддверии заседания ОПЕК+, опасения рынка по поводу возможного смягчения ограничений по производству нефти оказывали крайне негативное влияние на котировки, которые 1 марта снизились на 3,8 процента и еще на 1,6 процента на следующий день. В дальнейшем, на фоне решения неизменных условий сделки, ралли на рынке нефти возобновилось с новой силой. - Атака хуситов посредством дронов, оснащенных бомбами, на крупнейший нефтяной терминал в порту Рас-Таннур Саудовской Аравии вызвал скачок цен на нефть в понедельник, 8 марта, выше 71 доллара за баррель. Впоследствии из-за отсутствия значимого ущерба инфраструктуре порта цена на нефть скорректировалась. Ранее внимание инвесторов также вызвали сообщения о возобновлении переговоров между Ираном и США по отмене американских санкций на экспорт иранской нефти, что может также повлиять на баланс спроса и предложения на рынке. Таким образом, риски сбалансированности рынка все еще смещены в сторону рисков превышения предложения над спросом. Поэтому об устойчивом восстановлении рынка сырьевых товаров говорить пока еще рано. Потенциальная волатильность нефти будет оказывать соответствующее давление на курс тенге, - пояснила замглавы Нацбанка. Однако она отметила, что некоторые аналитики оптимистично оценивают перспективы цен на нефть на фоне роста экономик Китая и других развивающихся рынков и начала нового суперцикла на рынке в 2021 году, который будет поддерживаться постпандемическим восстановлением и стимулирующими мерами монетарной и фискальной политики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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