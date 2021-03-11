Почему укреплялся тенге и что будет с ценами на нефть, рассказали в Нацбанке

Зампред Национального банка Алия Молдабекова рассказала о факторах, которые влияли на укрепление курса тенге в феврале, а также сообщила о перспективах дальнейшего роста нефтяных котировок в ближайшее время, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Оптимизм по поводу вакцинации, меры ОПЕК+ по сдерживанию добычи и шоки с производством нефти в США из-за погодных условий обусловили двузначный рост цен на нефть за месяц. Цена на нефть марки Brent в феврале выросла на 18,3 процента, с 55,88 до 66,13 доллара за баррель, и вернулась к допандемическим уровням 2020 года. Внутренние фу