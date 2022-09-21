Очередная авария на КНС оставила горожан без воды, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Авария на КНС-2, что на улице Исатая-Махамбета, произошла вчера, 20 сентября. Без воды остался практически весь город, поскольку давление было снижено.
По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, ремонтные работы завершились около 8:00 и подача воды началась.
- С момента подключения водоснабжения нужно ещё как минимум два часа, чтобы повысилось давление и вода дошла до всех потребителей, - отметил Мирас Мулкай.
Как сообщил замакима, на КНС-2 между приёмником коллектора и насосом произошла течь. Аварии на уральских объектах водоснабжения происходят часто, если не сказать слишком часто.
- КНС-2, на которой вчера произошла авария, была построена в 1962 году. Вообще бОльшая часть инженерных сетей в городе изношена на 60%, все они постройки 60-70 годов. В начале сентября госэкспертизу прошёл проект по реконструкции КНС-2. Хотим до конца года провести тендер, чтобы в следующем году сразу же приступить к работам. Реконструкция обойдётся ориентировочно в 1,2 млрд тенге и рассчитана на четыре месяца, но при условии сто процентного финансирования. На время работ во дворе этой же КНС мы подготовили временную станцию, чтобы не отключать водоснабжение. Но нужно понимать, что так или иначе отключения воды ещё будут. Это неизбежно, если мы хотим впоследствии получать воду бесперебойно, - рассказал Мирас Мулкай.
По его словам, в настоящее время готовятся проекты по реконструкции ещё двух КНС – 1 (также на Исатай-Махамбета)
и 3 (на пересечении улиц Абая и Курмангазы).
Нужно отметить, что во время ремонтных работ на этой самой КНС-2 в августе этого года погибли
двое рабочих ТОО «Батыс су арнасы». А вчера стало известно, что долг
предприятия превышает 1,3 млрд тенге.
Напомним, отключение водоснабжения в нашем городе явление частое. Практически через день тот или иной район Уральска остается без холодного водоснабжения. Проблемы у нас не только с изношенными водопроводными сетями и канализационными насосными станциями, но и с коллекторами, которые также периодически приходят в непригодность.
