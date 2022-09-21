Между ними возник словесный конфликт. Мужчина зарезал собутыльника в Уральске Фото предоставлено ДП ЗКО Убийство произошло 18 сентября около полуночи в частном доме на улице Гастелло. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, конфликт произошёл во время пьяной посиделки двух мужчин.
– 37-летний мужчина схватил колющий предмет и нанёс своему другу удары. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда медиков, - сообщили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».