Без воды остались жители более двухсот домов. Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" «Алматы Су» сообщила об аварии на Талгарском водоводе. 21 сентября в микрорайоне Атырау из-за повреждения подземной трубы произошла утечка воды. Водовод 60-ого года построили отключили. Утечка затопила двор одного частного дома. Без воды остаются здания и жилые дома по адресу:
  • Медеуский район, микрорайон Атырау - девять двухэтажных домов, 20 ИЖС, котельная Атырау;
  • Турксибский район, микрорайон Айша-Биби, улица Волочаевская, 200 ИЖС, пять трёхэтажных домов, котельная и пять административных зданий.
Ремонтные работы планируют завершить до 15 часов.