Ранее два турецких банка, которые ранее были участниками системы, перестали обслуживать карты «Мир». Казахстанские банки ужесточили правила выдачи карт россиянам, опасаясь санкций Изображение Jan Vašek с сайта Pixabay Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили взаимодействие с российской платежной системой «Мир», сообщила газета «Известия». В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского Halyk Bank сообщили, что на данный момент не принимают карты «Мир». BES.media же сообщает, что в Казахстане карты «Мир» принимают в БЦК, Halyk Bank и ВТБ.
- Банк принимает карты Мир только от банков РФ, не находящихся под санкциями. С момента включения платёжной системы «Мир» в SDN список (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещённых лиц) договор о сотрудничестве будет ограничен. О любых изменения банк сообщит дополнительно, - сообщили в PR-службе БЦК.
В Halyk Bank утром рассказали, что банкоматы перестали обслуживать карты «Мир», а POS-терминалы продолжают их принимать. В ВТБ Казахстан сообщили, что продолжают в полном объёме обслуживать карты платёжной системы «Мир» любых банков.