- Указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа, - добавил президент России.

Указ об этом уже подписан. В 12:20 по времени Астаны пресс-служба Кремля опубликовала документ . Мобилизация начнётся прямо сегодня, 21 сентября.

Фото kremlin.ru Президент России выступает с обращением к россиянам по ситуации в самопровозглашённых республиках. В ходе него Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учётом опыта «спецоперации».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.