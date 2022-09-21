Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Ажар Гиният во время заседания правительства сообщила, что за шесть месяцев этого года по стране удалось снизить показатель материнской смертности на 2,4 раза. Самые высокие показатели материнской смертности зафиксированы в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Основными причинами трагедий являются акушерские осложнения и соматические заболевания. Что касается младенческой смертности, то и здесь ЗКО оказалась в списке лидеров. Вместе с нашей областью в этот антирейтинг вошли Шымкент, Костанайская, Северо-Казахстанская и Кызылординская области. В основном младенцы погибают из-за недоношенности и слишком маленького веса при рождении.