Это предварительные расчёты, передаёт Infomburo.kz. Актюбинец заплатил 1 млн тенге за трудоустройство в АО "КТЖ" Иллюстративное фото из архива "МГ" На заморозку пенсионного возраста для женщин до 2028 года правительство потратит 800 млрд тенге. Об этом сообщил в кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.
- Предварительные расчёты могу сказать. Начиная с 2023 года по 2027 год, примерно 800 млрд тенге. Это на пять лет, – сказал глава Минфина.
При этом Ерулан Жамаубев не смог назвать точное количество женщин, которые выйдут на пенсию в эти годы, и рекомендовал обратиться с этим вопросом в Минтруда. Первого сентября в послании народу Казахстана президент сказал, что планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. В Минтруда объяснили пятилетнюю «заморозку» пенсионного возраста для женщин негативным влиянием пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.