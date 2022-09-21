В Астану билеты тоже скупали. Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках Иллюстративное фото с сайта Pixabey 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где заявил о частичной мобилизации в стране. Призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. Издание «Вёрстка» (к слову, заблокированное за то, что освещали военные действия, не называя это спецоперацией) сообщило, что за несколько минут после выступления президента россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван. Ближе к полудню по московскому времени (около 15 часов по Астане) из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану. В социальных сетях появилось сообщение, что российские железные дороги прекратили продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу. Однако в самих РЖД информацию опровергли. Однако пункт 2 статьи 21 закона о мобилизации гласит: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас». А на этот закон ссылаются в новом указе об объявлении мобилизации.