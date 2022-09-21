- медицинские работники;
- беременные женщины;
- дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;
- воспитанники детских домов и домов ребёнка;
- контингент домов престарелых;
- лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.
Ограничения тоже имеются. Прививаться нельзя людям с аллергией на куриный белок, детям до шести месяцев и беременным в первом триместре.
По её словам, подлежащим бесплатной вакцинации гражданам лучше воспользоваться возможностью, так как заболеть гриппом за один эпидемиологический сезон можно несколько раз.
- В нашу поликлинику планируют доставить 1 500 доз. Пока привезли не всё. Привили уже 359 человек. Вакцинацию прошли и сотрудники поликлиники, - рассказала эпидемиолог.