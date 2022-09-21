медицинские работники;

беременные женщины;

дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;

воспитанники детских домов и домов ребёнка;

контингент домов престарелых;

лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.

Кампания по вакцинации против гриппа продлится до середины ноября. Получить прививку можно в поликлинике, к которой прикреплены казахстанцы. Эпидемиолог алматинской поликлиники №30 Айнур Сарсенова рассказала, как и в предыдущие годы, государство закупило вакцину «Гриппол+» российского производства.Именно эти категории граждан, по словам врачам, подвержены повышенному риску заражения. Остальные желающие могут привиться в частных центрах вакцинации.

Ограничения тоже имеются. Прививаться нельзя людям с аллергией на куриный белок, детям до шести месяцев и беременным в первом триместре.

- В нашу поликлинику планируют доставить 1 500 доз. Пока привезли не всё. Привили уже 359 человек. Вакцинацию прошли и сотрудники поликлиники, - рассказала эпидемиолог.

По её словам, подлежащим бесплатной вакцинации гражданам лучше воспользоваться возможностью, так как заболеть гриппом за один эпидемиологический сезон можно несколько раз.