Работы по тушению продолжаются. Потушен один очаг открытого горения камыша близ Атырау Фото: МЧС РК Пожар начался утром 20 сентября в 40 километрах от посёлка Таскала. На побережье Каспийского моря тлел камыш. К 19 часам площадь горения увеличилась до 60 гектаров, запах гари дошёл до Атырау. Утром 21 сентября стало известно, что в 7:30 спасатели привлекли вертолёт. МИ-8 провёл разведку и выявил два очага горения открытым огнём. В 16:30 в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что один очаг был площадью 400 квадратных метров, а второй примерно в гектар.
- Распространение загорания камыша на территорию природного резервата «Ак Жайык» не зафиксировано. Осуществлены 33 сброса воды с вертолёта, - отметили в министерстве.
Первый очаг в 400 квадратов потушен.