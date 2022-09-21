Касым-Жомарт Токаев назначил дату президентских выборов. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды. Президент постановил назначить внеочередные выборы президента Казахстана на 20 ноября 2022 года. ЦИК должен обеспечить их организацию и проведение. Правительству нужно принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов. Вместе с указом опубликовано обращение президента к народу.