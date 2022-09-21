«Уважаемые соотечественники!Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления. По итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти. Государство будет строго придерживаться принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года. Институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус. Завершено перераспределение ряда властных полномочий от Президента к Парламенту. Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. С целью реализации этого положения мною инициирована принципиально новая программа «Нацфонд – детям». Конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания Главой государства. В рамках данной программы был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний. Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер. Введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех». Создан институт парламентской оппозиции. Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь. Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое. В целом, проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства. Поэтому в Послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент, Правительство, маслихаты. С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца. Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы. В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы. Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан. В своем Послании я обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем. В Предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий Глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей. Призываю всех сограждан проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа. Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас. Вместе мы построим Справедливый Казахстан».
Токаев обратился к народу Казахстана
Акорда опубликовала обращение президента Казахстана к народу. Фото: Акорда
