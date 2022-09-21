– Количество нуждающихся в жилье растёт с каждым днём, а все государственные программы по обеспечению доступности жилья завершили свою работу. В Казахстане ежегодно вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров по высоким ценам, но несмотря на это, количество нуждающихся в жилье на данное время составляет около 4,5 миллионов человек. И если не принять экстренные меры, через 7-8 лет количество нуждающихся в жилье могут достигнуть 10 миллионов, - говорит Александр Карагойшин.

– У нас есть программа «7-20-25», которую финансируют банки второго уровня. По нашей области заявки для участия подали 8 354 человека, и только 1 677 человек получили одобрение. Остальные заявки отклонены. Кроме этого, по этой программе стоимость жилья не должна превышать 15 миллионов тенге. Этого не достаточно, ведь многие хотят купить трёхкомнатные квартиры. Более того, срок действия программы завершается в конце этого года и жильё станет для казахстанцев ещё недоступнее. Просим правительство пересмотреть сроки и пороговые суммы, - отметил Александр Карагойшин.

– Мы будем сокращать строительство и минимизировать свои расходы. Вместо двух домов будем строить один. Какой толк будет от того, что мы построим несколько домов, а продадим всего несколько квартир? Например, в 10 микрорайоне мы построили 236-квартирный дом, а по факту продали только 120. Половина квартир пустует, мы вынуждены сокращать объёмы. Соответственно будем привлекать меньше рабочих, а это чревато безработицей. На следующий год даже планы не будем строить, - говорит Абылай Бахтыгалиев.

– Наша компания в основном строит жильё эконом-класса. Мы вынуждены поднять цены, подорожало всё, стройматериалы, услуги. Мы понимаем, что населению и так трудно купить квартиру, а теперь с завершением ипотечной программы станет ещё сложнее. Наши компания строит дома, но покупателей нет. В месяц продаем 1-2 квартиры, это очень мало, - говорит Махамбет Батыргалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 21 сентября, в НПП «Атамекен» прошла рабочая встреча представителей строительной отрасли с журналистами. По словам директора ЗКОФ «Союз строителей Казахстана» Александра Карагойшина, на сегодня строительный рынок толком не финансируется.По его словам, без срочного вмешательства государства такая ситуация может привести к большим проблемам в строительной отрасли и к социальному недовольству. Населению необходима поддержка дешёвой или беспроцентной ипотеки, чтобы нуждающиеся могли во всех городах, по всему Казахстану получить жильё.Директор компании «СКК «Байтерек» Абылай Бахтыгалиев рассказал, что с начала этого года наблюдается значительный спад продажи квартир. При таких условиях они вынуждены будут сократить количество строящегося жилья и распустить строителей.Представитель ТОО «Орал Полимер» Махамбет Батыргалиев подчеркнул, что с начала года повысились цены на строительные материалы, что безусловно повлияло на стоимость квадратных метров. Если в прошлом году квартиры продавались по 160 тысяч тенге за один квадратный метр, то в этом году составляет от 200 до 230 тысяч тенге.К слову, в ЗКО функционируют около 25 компаний, которые специализируются на строительстве жилых многоэтажных домов.