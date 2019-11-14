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Социум

Почти 1 млн квадратных метров жилья построили в Актюбинской области

Изначально в области планировалось сдать 939 квадратных метров жилья, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, регион остается одним из лидеров по развитию жилищного строительства в Казахстане. – Обеспечение населения жильем остается одной из основных задач, которые ставит перед нами Глава государства. В этой связи принимаются эффективные меры по динамичному развитию данной отрасли. За последние пять лет за счет всех источников финансирования в эксплуатацию введено 3,3 миллиона квадратных метров жиль
Арайлым Усербаева
Почти 1 млн квадратных метров жилья построили в Актюбинской области
Изначально в области планировалось сдать 939 квадратных метров жилья, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, регион остается одним из лидеров по развитию жилищного строительства в Казахстане. – Обеспечение населения жильем остается одной из основных задач, которые ставит перед нами Глава государства. В этой связи принимаются эффективные меры по динамичному развитию данной отрасли. За последние пять лет за счет всех источников финансирования в эксплуатацию введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья, что позволило обеспечить жильем более 28 тысяч семей. В рамках программы «Нұрлы жер» в 2019 году планировалось сдать 939 тысяч квадратных метров. Однако мы намерены ввести в эксплуатацию не менее одного миллиона квадратных метров жилья или восемь тысяч квартир, - отметил Ондасын Уразалин. За счет всех источников финансирования за 10 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. По словам акима области в результате принятых мер, обеспеченность населения питьевой водой составит  95%, причем если в этом году на эти цели было выделено 2,7 млрд тенге, то в следующем году объем финансирования увеличится в 2 раза. 89,4% актюбинцев обеспечены газом. – При поддержке правительства в 2019 году на газоснабжение шести населенных пунктов было дополнительно выделено 2,5 миллиардов тенге. При этом, на сегодня наблюдается дефицит газа для города Актобе, действующие нитки газопроводов уже загружены на 115%. Для дальнейшего развития области и привлечения инвесторов для реализации ресурсоемких производств прорабатывается вопрос строительства третьей нитки газопровода-отвода от МГ «Бухара-Урал» в г.Актобе», – заключил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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