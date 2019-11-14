Почти 1 млн квадратных метров жилья построили в Актюбинской области

Изначально в области планировалось сдать 939 квадратных метров жилья, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, регион остается одним из лидеров по развитию жилищного строительства в Казахстане. – Обеспечение населения жильем остается одной из основных задач, которые ставит перед нами Глава государства. В этой связи принимаются эффективные меры по динамичному развитию данной отрасли. За последние пять лет за счет всех источников финансирования в эксплуатацию введено 3,3 миллиона квадратных метров жиль