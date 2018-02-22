Почти 2 тысячи адмнарушений выявили полицейские ЗКО за три дня

Рейд проходил на территории Западно-Казахстанской области с 19 по 21 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В МПС ДВД ЗКО рассказали, что за три дня полицейские привлекли к ответственности 8 лиц, реализующих алкольгольную продукцию несовершеннолетним. - Всего было выявлено 1918 административных правонарушений. Из них за мелкое хулиганство было привлечено к ответственности 165 человек, за распитие алкоголя в общественных местах 245 человек и 66 за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, - сообщили в МПС ДВД ЗКО. Полицейские отм