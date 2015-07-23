Почти 25 тысяч услуг оказано филиалом ГЦВП в ЗКО с начала года

Почти 25 тысяч услуг оказано филиалом ГЦВП в ЗКО с начала года

Сегодня, 23 июля, в Уральске прошло выездное заседание коллегии государственного центра по выплате пенсий с участием руководителей центрального аппарата, филиалов ГЦВП по республике, ЦОНов, банков второго уровня, центров занятости и АО "Казпочта", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам генерального директора ГЦВП Биржана ЖУНУСОВА, на заседании они подвели итоги за первое полугодие 2015 года. - ГЦВП является крупнейшим оператором по оказанию государственных услуг в социальной сфере. ГЦВП на сегодняшний день оказывает 43 вида государственных услуг от рождения и до смерти человека.