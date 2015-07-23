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Социум Экономика

Почти 25 тысяч услуг оказано филиалом ГЦВП в ЗКО с начала года

Сегодня, 23 июля, в Уральске прошло выездное заседание коллегии государственного центра по выплате пенсий с участием руководителей центрального аппарата, филиалов ГЦВП по республике, ЦОНов, банков второго уровня, центров занятости и АО "Казпочта", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам генерального директора ГЦВП Биржана ЖУНУСОВА, на заседании они подвели итоги за первое полугодие 2015 года. - ГЦВП является крупнейшим оператором по оказанию государственных услуг в социальной сфере. ГЦВП на сегодняшний день оказывает 43 вида государственных услуг от рождения и до смерти человека.
Анэль Кайнеденова
Почти 25 тысяч услуг оказано филиалом ГЦВП в ЗКО с начала года
Сегодня, 23 июля, в Уральске прошло выездное заседание коллегии государственного центра по выплате пенсий с участием руководителей центрального аппарата, филиалов ГЦВП по республике, ЦОНов, банков второго уровня, центров занятости и АО "Казпочта", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
gcvp (2)
gcvp (2)
 По словам генерального директора ГЦВП Биржана ЖУНУСОВА, на заседании они подвели итоги за первое полугодие 2015 года. - ГЦВП является крупнейшим оператором по оказанию государственных услуг в социальной сфере. ГЦВП на сегодняшний день оказывает 43 вида государственных услуг от рождения и до смерти человека. Выплаты идут из двух источников: республиканского бюджета и фонда социального страхования. По итогам первого полугодия 2015 года было оказано почти 3 миллиона государственных услуг, и 25 тысяч из них в ЗКО. Никаких задолженностей по выплатам у нас не имеется, - рассказал Биржан ЖУНУСОВ. Как стало известно, в Казахстане насчитывается около 6 миллионов получателей пенсий и социальных пособий, из них чуть больше 2 млн - пенсионеры. Ежегодно на выплату пенсий и социальных пособий в Казахстане уходит порядка 2 триллионов 4 миллиардов тенге. К слову, на заседании руководители управлений и выплатных центров обсуждали свое дальнейшее развитие. Так, уже введена автоматизированная информационная система государственного центра по выплате пенсий, которая позволяет автоматизировать сбор и обработку поступающих документов от вкладчиков, снизить объем бумажного документооборота, мониторить работу услугодателей и сократить количество документов, требуемых от населения при оказании государственных услуг.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА  
пенсии ГЦВП

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