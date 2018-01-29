Почти 5 тысяч учеников заканчивают школу в 2018 году в ЗКО

Из них 2005 учеников заканчивают школу в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА, в прошлом году школу закончили 4422 выпускника. - В этом году заявки на участие в едином национальном тестировании будут приниматься с 10 марта по 10 мая. Поэтому точное количество сдающих тестирование будет известно только в мае. В 2017 году в ЕНТ приняли участие 3036 учеников или 68,6%, - сообщила Шолпан КАДЫРОВА. - С 2017 года для всех выпускников общеобразовательных школ была внедрена новая