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Социум

Почти 5 тысяч учеников заканчивают школу в 2018 году в ЗКО

Из них 2005 учеников заканчивают школу в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА, в прошлом году школу закончили 4422 выпускника. - В этом году заявки на участие в едином национальном тестировании будут приниматься с 10 марта по 10 мая. Поэтому точное количество сдающих тестирование будет известно только в мае. В 2017 году в ЕНТ приняли участие 3036 учеников или 68,6%, - сообщила Шолпан КАДЫРОВА. - С 2017 года для всех выпускников общеобразовательных школ была внедрена новая
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Почти 5 тысяч учеников заканчивают школу в 2018 году в ЗКО
Из них 2005 учеников заканчивают школу в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА, в прошлом году школу закончили 4422 выпускника. - В этом году заявки на участие в едином национальном тестировании будут приниматься с 10 марта по 10 мая. Поэтому точное количество сдающих тестирование будет известно только в мае. В 2017 году в ЕНТ приняли участие 3036 учеников или 68,6%, - сообщила Шолпан КАДЫРОВА. - С 2017 года для всех выпускников общеобразовательных школ была внедрена новая форма итоговой аттестации. На первом этапе учащиеся сдают экзамены в школах, а на втором ЕНТ. Стоит отметить, что есть ученики, которые автоматически освобождаются от сдачи ЕНТ и экзаменов. К ним относятся призеры и победители международных олимпиад. В 2017 году от сдачи тестирования были освобождены 4 выпускника. Всего в этом году школу в ЗКО заканчивают  4946 выпускников.  
школа ЕНТ Выпускники

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