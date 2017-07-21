Жители Уральска считают, что КСК специально бездействуют и не выполняют просьбы собственников квартир, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На портале mgorod.kz 14 июля был опубликован опрос
про повышение тарифа на услуги КСК.
По итогам голосования выянилось, что 43% проголосовавших считают, что от повышения тарифа на услуги КСК толку не будет.
29% проголосовавших считают, что для того чтобы повышать тариф, необходимо сначала показать свою работу населению.
- Улучшится материальное положение председателей КСК, а вот бардак как был так и останется. По ходу председатели КСК решили под шумок и свои услуги поднять. А, что, аким не знал, что после повышения цены на проезд автоматически цена будет подниматься на ВСЕ? Сейчас все начнут поднимать цены, а чем они хуже? - пишет один из комментаторов.
Однако далеко не все категорически относятся к повышению цен.
- Наше КСК работает хорошо. Хочу сказать, что без КСК придет полная разруха. А кричат, что они не нужны, только люди, которым лишь бы не платить, а там будь что будет. Изменять тарифы, конечно, нужно, но не отрываясь от реальных доходов населения, иначе вы и этих денег не соберете, и с должниками надо жестче разбираться, пока дома не развалились из-за должников, - отметил пользователь под ником Жилец.
К слову, из-за больших долгов за услуги КСК, которые составляют порядка 300 млн тенге, кооперативы собственников квартир не могут поднять зарплату своим рабочим и выполнить мелких ремонт домов.
Сейчас тариф в городе составляет 15-30 тенге за 1 квадратный метр.
Как рассказал председатель ассоциации КСК г. Уральск Нурлан ШАБДАРОВ, на работу КСК жаловались и будут жаловаться всегда, однако никто из собственников квартир не знает, каково это работать с сфере, которую не финансирует государство.
- Люди хотят, чтобы КСК делали много работы, но платить никто за это не хочет. Ведь никто не задается вопросом на что делать капремонт крыши, если у каждого дома задолженность за услуги по 1 млн тенге, - отметил Нурлан ШАБДАРОВ. - В обязанности КСК входят лишь те обязанности, за которые горожане ежемесячно платят, но этот круг услуг довольно-таки узок. В него входит самый минимум - это слежение за состоянием целостности здания, содержание инженерных сетей в доме, уборка двора, устранение аварийных ситуаций в рабочее время, прочистка канализационных стояков в местах общего пользования, очистка и дезинфекция подвалов, мелкий ремонт кровли, чистка ливневой канализации и чистка вентиляции. Когда утверждается тариф, его выносят на согласование с жильцами. Председатель включает туда ряд услуг и указывает, за что надо будет платить. Тогда люди говорят: "Ой, нет, давайте уберем вот эти, эти и эти пункты, чтобы подешевле было.