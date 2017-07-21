Иллюстративное фото из архива "МГ" На портале mgorod.kz 14 июля был опубликован опрос про повышение тарифа на услуги КСК. По итогам голосования выянилось, что 43% проголосовавших считают, что от повышения тарифа на услуги КСК толку не будет. 29% проголосовавших считают, что для того чтобы повышать тариф, необходимо сначала показать свою работу населению. - Улучшится материальное положение председателей КСК, а вот бардак как был так и останется. По ходу председатели КСК решили под шумок и свои услуги поднять. А, что, аким не знал, что после повышения цены на проезд автоматически цена будет подниматься на ВСЕ? Сейчас все начнут поднимать цены, а чем они хуже? - пишет один из комментаторов. Однако далеко не все категорически относятся к повышению цен. - Наше КСК работает хорошо. Хочу сказать, что без КСК придет полная разруха. А кричат, что они не нужны, только люди, которым лишь бы не платить, а там будь что будет. Изменять тарифы, конечно, нужно, но не отрываясь от реальных доходов населения, иначе вы и этих денег не соберете, и с должниками надо жестче разбираться, пока дома не развалились из-за должников, - отметил пользователь под ником Жилец. К слову, из-за больших долгов за услуги КСК, которые составляют порядка 300 млн тенге, кооперативы собственников квартир не могут поднять зарплату своим рабочим и выполнить мелких ремонт домов.

Сейчас тариф в городе составляет 15-30 тенге за 1 квадратный метр.

Как рассказал председатель ассоциации КСК г. Уральск Нурлан ШАБДАРОВ, на работу КСК жаловались и будут жаловаться всегда, однако никто из собственников квартир не знает, каково это работать с сфере, которую не финансирует государство.

- Люди хотят, чтобы КСК делали много работы, но платить никто за это не хочет. Ведь никто не задается вопросом на что делать капремонт крыши, если у каждого дома задолженность за услуги по 1 млн тенге, - отметил Нурлан ШАБДАРОВ. - В обязанности КСК входят лишь те обязанности, за которые горожане ежемесячно платят, но этот круг услуг довольно-таки узок. В него входит самый минимум - это слежение за состоянием целостности здания, содержание инженерных сетей в доме, уборка двора, устранение аварийных ситуаций в рабочее время, прочистка канализационных стояков в местах общего пользования, очистка и дезинфекция подвалов, мелкий ремонт кровли, чистка ливневой канализации и чистка вентиляции. Когда утверждается тариф, его выносят на согласование с жильцами. Председатель включает туда ряд услуг и указывает, за что надо будет платить. Тогда люди говорят: "Ой, нет, давайте уберем вот эти, эти и эти пункты, чтобы подешевле было.