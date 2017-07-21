Скриншот с видео На кадрах видно, как парень стоящий на раздаче блюд и напитков, прячет от местных сотрудников бананы под прилавок. Перед приближением иностранных рабочих фрукты вновь появлялись на столе. Видеоролик набрал почти 20 тысяч просмотров и 300 комментариев возмущенных казахстанцев. - В любой иностранной компаний так же... В столовой казахстанцу как попало положат в тарелку, а иностранцу от души и в добавок улыбку. Здесь виноваты все - начиная с верхушки до воспитания в семье, - пишет пользователь под ником @nurmaganbetovbagytzhan. - По-любому указание руководства! А то ему делать нечего, стоять там приседать! Не надо на пацана наезжать! Он выполняет работу! - высказывается пользователь под ником @kabyl_kadyr. По мнению большинства пользователей, прокомментировавших данное видео, подобное творится во всех столовых атырауских компаний, где трудятся иностранные рабочие. Ничем иным, как дискриминацией, такое разделение местные жители не называют. prDtlE1KdrE