ДТП произошло сегодня, 21 июля, около 15 часов на пересечении улиц Фрунзе и Ескалиева. Как рассказал водитель автомобиля марки "Форд фокус", он ехал по улице Ескалиева в сторону улицы Сарайшык. - Я ехал по главной дороге, на перекрестке даже не успел среагировать и затормозить, когда в меня врезалась "Приора", - рассказал водитель "Форда". Водителя "Приоры" пояснил, что столкновение машин произошло из-за того, что он не успел затормозить, когда заметил на перекрестке машину. - Я направлялся в сторону улицы Чагано-Набережной. На перекрестке не заметил другой машины, допустил столкновение, - сообщил водитель "Приоры".