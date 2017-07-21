Заключительным мероприятием, которое порадовало жителей и гостей столицы, стале соревнование по конным скачкам байге в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017» на столичном ипподроме "Қазанат". Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, аким Астаны Асет Исекешев и аким Атырауской области Нурлан Ногаев вручили победителям медали, дипломы и денежные призы. Участники соревновались в трех дисциплинах, это жорга жарысы на дистанции в 5 километров, кунан байга - 7 километров и аламан байга - 21 километр. От каждой области Казахстана и городов Астана и Алматы участвовало по 3 скакуна. Атырауская область на правах хозяев турнира в общем выставила 9 скакунов. Перед состязанием на торжественном шествии прошли руководители Атырауской делегации, члены национальной сборной по конным видам спорта, беркутчи с ловчими птицами, охотники с собаками тазы и тобет, спортсмены сборных команд по казакша курес, тогыз кумалак и игре в асыки. По словам акима области Нурлана Ногаева, во время проведения программы дней культуры с 16 по 20 июля Атырауский регион сумел показать достояние края, его прошлое и настоящее. В скачках на дистанции Аламан байге на 21 км участвовали 62 скакуна и первым к финишу пришел скакун из Алматы Дияс Жумаш. Его лошадь по кличке Тоскын участвует в соревнованиях с 2014 года, в этом году они заняли 6 призовых мест. По словам отца мальчика, сын почти всегда приходил первым. Нурлан НОГАЕВ вручил победителю сертификат на 13 млн тенге. Второе место досталось Эрболу Замудину из Астаны – 7 млн тенге, третье место занял Ибрагим Бобекбай из Павлодара – 5 млн тенге. Скакунам, занявшим 4 и 5 места вручили по 2 млн тенге. Стоит отметить, что призовой фонд был собран за счет спонсорских средств. В дистанции на 5 километров в Жорга байга победил Айхан Толегенов, в Куна байге на 7 км – Жолаушы Дилмухамет. Украшением вечера стало театрализованное представление "Номад", на котором выступили каскадеры, а также казахские национальные состязания кыз куу, садак ату.