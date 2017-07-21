Вакансии на ярмарке предложили представители 12 районов области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 21 июля, в Областном казахском драматическом театре состоялась ярмарка вакансий "URALSK JOB FAIR-2017" для молодежи ЗКО.
По словам Молдир, которая пришла с надеждой устроиться на работу на ярмарке вакансий "URALSK JOB FAIR-2017", у нее есть высшее образование.
- Я закончила Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности "Безопасность жизнедеятельности и окружающей среды". Вот теперь в поисках постоянной работы. Я ходила в несколько организаций, но там меня на работу не приняли из-за отсутствия опыта работы. Вот теперь пришла на ярмарку и оставила резюме во всех организациях, где только возможно. Надеюсь, что скоро мне удастся трудоустроиться, - рассказала Молдир.
Как рассказал заместитель руководителя молодежного ресурсного центра Миржан АБИЛХАС, все желающие на ярмарке вакансий могут получить консультации по открытию бизнеса, открытию предпринимательства, по получению жилья и поступлению на государственную службу. Кроме того, на ярмарках проходят семинары, тренинги и мастер-классы по заполнению резюме, объясняется, как проходить собеседование на работе.
- Сегодня приехали представители 12 районов с открытыми вакансиями. У нашей молодежи есть возможность уехать по программе в село. Городские предприятия выставили более 1800 открытых вакансий. С начала года у нас проконсультировались около 1800 человек, из-них тысячу людей волновал вопрос трудоустройства, - рассказал Миржан АБИЛХАС.
Между тем, молодежным ресурсным центром города Уральск проводятся выездные консультации в местах массового скопления людей. Благодаря проекту "Жас маман" на постоянную работу в этом году устроено 103 человека, а по районам 150 человек.
- Выпускники университетов и колледжей, которые получили диплом, но не могут устроиться на работу из-за отсутствия опыта, мы направляем по программе "Молодежная практика". Эта практика оплачиваемая, заработная плата составляет около 50 тысяч тенге в месяц. В программе практики участвуют все предприятия, где есть вакансии,- пояснил Миржан АБИЛХАС.
Молодежным ресурсным центром в этом году запланировано проведение трех ярмарок вакансий. Это вторая по счету, третья состоится осенью. Стоит отметить, что на прошлой ярмарке работу удалось найти 30 безработным.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
